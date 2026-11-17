정웅인의 '가난 코스프레' 역풍을 맞았던 잔고 발언이 편집됐다./사진=텐아시아DB

정웅인이 세 딸 자랑에 나섰다./사진제공=tvN STORY

지난 9일 공개된 예고편에서의 멘트들이 일부 편집됐다./사진제공=tvN STORY

배우 정웅인이 예고편에서 공개됐던 '통장 잔고' 발언이 본방송에서 편집된 가운데, 예체능 입시를 준비 중인 세 딸의 근황을 전했다.지난 16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정웅인이 게스트로 출연해 가족 근황과 배우로서의 고민을 털어놨다.이날 정웅인은 세 딸의 진로를 소개했다. 그는 "첫째 세윤이는 연기와 뮤지컬 배우를 꿈꾸며 연극영화과 입시를 준비하고 있다"고 밝혔고, 둘째 소윤 양에 대해서는 "서울예고 미술과에 재학 중이며 좋은 대학 진학이 목표"라고 전했다. 막내 다윤 양 역시 학업 성적이 우수하다고 자랑했다. 둘째 딸의 서울예고 진학으로 정웅인은 첫째·둘째 딸과 서울에서, 아내는 셋째 딸과 분당에서 지내는 상황도 함께 공개했다.이어 정웅인은 50대 중년 배우로서의 불안감을 토로했다. 그는 "30년 동안 연기해 왔는데 AI 배우가 나오는 시대에 아이들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할지 쉽지 않다"며 "제작비를 줄이려고 아버지 역할은 일찍 세상을 떠나거나 외국으로 보낸다"고 말했다.경제적 위기에 대해서도 언급했다. 과거 매니저에게 사기를 당해 집에 압류 딱지가 붙었던 일화와 함께 지난 7월 소속사 PA엔터테인먼트 윤성은 대표가 별세한 뒤 겪은 어려움을 전하며 눈물을 보였다.다만 지난 9일 공개된 예고편에서 화제가 됐던 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고, 우리 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라며 눈물을 훔치던 장면과 부친 빚 언급은 없었다.예고편 공개 당시 일부 누리꾼들은 오랜 기간 주연급 배우로 활동해 온 정웅인이 생활고를 호소하는 듯한 모습에 의아하다는 반응을 보였다. 여기에 본방송을 통해 첫째 딸의 연기 입시 재수, 둘째 딸의 서울예고 미술 전공, 서울과 분당 이중생활 등 적지 않은 교육비와 뒷바라지가 필요한 근황이 전해지자 냉담한 반응이 이어졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr