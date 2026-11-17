배우 이지아(48)가 편안한 차림에도 변함없는 동안 미모를 자랑하며 근황을 공개했다.17일 이지아는 자신의 SNS에 사진과 영상을 게재했다.공개된 사진 속 이지아는 토끼 그림이 그려진 흰색 티셔츠와 연분홍색 바지를 입고 지인과 함께 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다. 양팔을 높이 들어 올린 채 브이 포즈를 취하며 장난기 넘치는 모습을 보여줬다. 특히 짧은 티셔츠 아래로 드러난 잘록한 허리 라인과 배꼽 피어싱 눈길을 끌었다.이지아는 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 화장기 없는 듯한 수수한 모습으로 편안한 분위기를 자아냈다. 밝고 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비도 돋보였다. 40대 후반이라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모가 시선을 사로잡았다.1978년생인 이지아는 2007년 MBC 드라마 '태왕사신기'로 배우 활동을 시작했다. 이후 '베토벤 바이러스', '아테나: 전쟁의 여신', '펜트하우스' 시리즈 등에 출연했다. 특히 '펜트하우스'에서 심수련 역을 맡아 많은 사랑을 받았다.이지아는 2024년 JTBC 드라마 '끝내주는 해결사'에서 김사라 역을 맡아 강기영과 호흡을 맞췄다. 같은 해 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌5에 호스트로 출연해 코믹 연기를 선보였으며, tvN 예능 '주로 둘이서'에서는 미식 여행을 즐기는 모습을 공개했다.이후 별다른 작품 활동은 없는 상태다. 최근에는 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr