김우석./사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 방영 내내 의료계와 정치권의 거센 외풍에 시달렸던 SBS 금토드라마 '닥터X'를 마친 소회를 전했다.17일 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.지난 14일 종영한 '닥터X'는 최고 시청률 19.5%를 기록하며 흥행했으나, 방영 기간 내내 작품 밖 잡음에 휩싸였다. 방송 초반 의학 고증 오류와 직업 폄훼 논쟁으로 현직 의사가 방송미디어통신심의위원회에 심의를 요청한 데 이어, 6회에서는 1980년 5·18 민주화운동 당시 총상을 입은 환자의 수술 에피소드가 전파를 타며 국회 국민동의청원 게시판에 방영 중단 청원까지 올라왔다.이와 관련해 김우석은 "솔직히 그런 외부적인 부분에 대해서는 자세하게 알지 못한다"며 "대본을 읽을 때도 배경보다는 인물의 행동과 마음에 집중해서 들어갔다. 환자를 보면서 내가 이 환자를 어떻게 바라보고 구해낼 것인지만 생각했다"고 밝혔다.이어 그는 "엄청나게 의식하기보다는 오직 환자를 돕고 살리고 싶다는 생각만 가지고 연기했다"며 "비판적인 의견 중에서도 받아들여야 할 부분은 받아들이고, 부족한 점이 있다면 앞으로 개선해 나가자는 생각만 가졌다"고 차분하게 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr