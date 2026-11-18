'나의 유죄인간' 10회가 방송됐다. / 사진=tvN

'나의 유죄인간' 10회가 방송됐다. / 사진=tvN

'나의 유죄인간' 10회가 방송됐다. / 사진=tvN

'나의 유죄인간' 임시완이 설인아를 지키기 위해 이별을 선택했다.지난 17일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 10회에서는 윤이준(임시완 분)과 강재희(설인아 분)가 태강그룹을 둘러싼 사건에 휘말리며 결국 헤어지는 모습이 그려졌다.이날 방송은 전국 기준 평균 5.4%, 최고 6.9%의 시청률을 기록했다. 수도권에서는 평균 5.2%, 최고 6.5%를 나타내며 10회 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 차지했다. 2049 남녀 시청률에서도 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)연인이 된 윤이준과 강재희는 함께 시간을 보내며 서로에 대한 마음을 키워갔다. 그러나 행복한 일상도 잠시, 강재희가 자신의 정체를 고백하면서 두 사람 사이에 긴장감이 감돌았다. 강재희는 윤이준과 관련된 살인 사건을 조사하기 위해 태강그룹에 잠입한 형사였다는 사실을 털어놓고 그동안 속여온 일을 사과했다.윤이준은 강재희의 고백을 받아들이면서도 아버지 윤태식(최진호 분)이 이를 알게 될 경우 벌어질 상황을 걱정했다. 결국 그는 강재희와 함께 윤태식을 찾아가 사실을 직접 알렸다. 이어 자신이 회사의 횡령 자금을 추적하는 동안 강재희가 자신의 안전을 책임지는 조건을 제시하며 아버지를 설득했다.하지만 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 윤이준이 회계팀장 박민환(김도윤 분)을 통해 비서실장 나만석(조승연 분)의 비자금 조성 정황을 조사하던 중 이상한 낌새를 알아챈 것. 박민환이 머무는 은신처에 누군가 찾아왔다는 사실을 눈치채고 현장으로 향했지만, 그곳에서는 나만석이 숨진 채 발견됐다. 나만석이 모든 잘못을 인정한다는 내용의 유서도 남겨져 있었다.나만석의 죽음으로 태강그룹의 비리가 외부에 알려지자 윤태식은 강재희를 비롯한 형사들의 위장 수사 사실을 공개하겠다고 나섰다. 경찰청장에게까지 압력을 행사하면서 형사기동대 팀원들은 모두 파면될 위기에 놓였다.이에 윤이준은 아버지에게 형사들의 파면을 막아달라고 부탁한 뒤 강재희를 찾아갔다. 자신 때문에 강재희와 동료들이 피해를 보는 상황을 막기 위해 이별을 통보한 것. 강재희는 갑작스러운 결별을 받아들이지 못했지만 윤이준은 끝내 마음을 돌리지 않았다.방송 말미에는 또 다른 반전이 등장했다. 행방이 확인되지 않았던 박민환이 윤이준의 첫째 누나 윤미진(홍은희 분)과 함께 있는 모습이 공개된 것. 특히 윤미진이 박민환의 수고를 인정하는 듯한 말을 남기면서 두 사람이 어떤 관계인지 의문을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr