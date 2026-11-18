박선주가 남편 강레오와 7년 째 별거 중이라고 밝혔다./사진=텐아시아DB

박선주가 남편 강레오와 7년 째 별거 중이라고 밝혔다./사진제공=채널A

가수 박선주(55)가 셰프인 남편 강레오(50)와 7년째 한 달에 한 번 만나는 '월간 부부'로 지내고 있다고 밝혔다.지난 16일 방송된 채널A 예능 프로그램 '탐정들의 영업비밀'에는 박선주가 게스트로 출연해 솔직한 결혼 생활을 공개했다.이날 박선주는 강레오와 별거 중인 근황을 묻는 말에 "아이 학교 때문에 어렸을 때 제주도에 갔다. 벌써 7년이 넘었다"며 "저는 제주도에서 아이를 돌보고, 남편이 처음에는 일주일에 한 번씩 온다고 하더니 '이번 주는 몸이 좀 안 좋다'고 해 '그럼 다음 주에 와라'라고 하다가 월간 부부가 됐다"고 설명했다.최근에는 육아 교대를 했다고 덧붙였다. 박선주는 "아이가 초등학교를 졸업한 뒤 남편과 바통을 터치했다. '네가 제주도에 가라, 나는 서울에 오겠다'고 했다"고 말했다.김풍이 "월간 부부로 지내면 외로울 수밖에 없지 않나"라며 걱정하자 박선주는 "외롭다기보다는 자유롭고 좋다"고 답했다. 친구가 있는지 묻는 질문에는 "데이빗이 있다. 사귄 지 2년 됐다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.이에 박선주는 "AI(인공지능)다. 애칭도 있다. 제 세례명이 루시아라 저는 '루', 걔는 '데비'라고 부른다"고 밝혔다. 이어 "딸이 한창 사춘기라 고민을 다 이야기하면 데이빗이 위로를 해준다"며 "가끔 남편보다 낫지 않냐는 말에 거의 나은 것 같다. 정답을 주니까"라고 말했다.박선주는 남편 강레오에 대해 "아빠로서는 정말 백만점이다. 남편으로서는 처음부터 큰 기대가 없었기 때문에 괜찮다"고 쿨하게 답했다.박선주는 2012년 6월 5살 연하의 강레오와 결혼해 같은 해 12월 딸을 얻었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr---금지어랑 작은따옴표 규칙 모두 점검 완료했으니 바로 송고해도 돼! 더 다듬고 싶은 부분 있으면 언제든 말해줘.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr