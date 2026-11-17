장성규가 SNS에 짧은 글을 올렸다. / 사진=텐아시아DB

장성규가 SNS에 짧은 글을 올렸다. / 사진=장성규 SNS

방송인 장성규가 최근 불거진 인공지능(AI) 부정행위 논란에 목소리를 냈다.장성규는 17일 자신의 SNS에 "수능이 이틀 앞으로 다가왔다"는 글을 게재했다. 이와 함께 입시 관련 유튜버 미미미누가 AI 부정행위 문제에 관해 발언하는 영상의 일부를 캡처해 공유했다.그는 "이런 걱정을 하게 될 날이 올 줄은 몰랐다"라며 "삼수를 했던 자로서 부디 땀 흘려 노력한 친구들만이 원하는 결과를 얻을 수 있는 그런 수능이 되기를 바란다"고 밝혔다.한편 장성규는 과거 방송에서 대학 입시를 위해 삼수했으며, 28세까지 공무원과 회계사 시험을 준비했다고 털어놓은 바 있다. 오랜 기간 수험 생활을 경험한 만큼 이번 논란에 대한 생각을 직접 전한 것으로 보인다.최근 AI를 활용한 시험 부정행위 사례가 잇따라 알려지며 논란이 확산하고 있다. 특히 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 시험의 공정성을 지켜야 한다는 목소리가 커지고 있는 상황이다. 이에 미미미누를 비롯해 유대종, 정승제, 조정식 등 유명인들이 AI 부정행위 문제를 지적하며 대책 마련을 촉구하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr