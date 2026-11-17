고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 과거 호란의 사고가 재조명됐다. / 사진=텐아시아DB, 호란 SNS

고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 과거 호란의 사고가 재조명됐다. / 사진=호란 SNS

최근 배우 고경표가 음주운전으로 청소차를 들이받아 환경미화원이 다친 가운데, 10년 전 같은 사고를 냈던 가수 호란의 과거 행적이 재조명되고 있다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 이 사고로 60대 환경미화원 1명이 부상을 입었다. 사고 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 넘은 것으로 알려졌다.고경표는 사고 다음 날인 15일 자신의 SNS에 사과문을 올렸다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사고 피해를 회복하기 위한 조치를 취하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다.이와 비슷한 사고는 10년 전에도 있었다. 그룹 클래지콰이 멤버 호란은 2016년 술을 마신 채 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 청소차에서 작업하던 환경미화원 1명이 다쳤으며, 호란의 혈중알코올농도는 0.101%로 면허 취소 수준이었다.호란은 전날 밤늦게까지 술을 마신 뒤 이튿날 오전 라디오 방송에 참석하기 위해 운전대를 잡았다가 사고를 냈다. 이후 출연 중이던 방송에서 하차하고 활동을 중단했다.이후 그는 2019년 OBS '웅산의 우연한 라이브'에 출연해 음주운전에 대해 사과하며 활동을 재개했다. 그러나 2023년 MBC '복면가왕' 출연 당시에도 과거 음주운전 전력이 다시 도마 위에 오르면서 시청자들의 항의가 이어졌다.한편 호란은 내년 1월 낙동아트센터에서 열리는 '호란 with friends' 공연을 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr