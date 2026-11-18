'기프트' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'기프트' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈이 '기프트'에서 초능력을 지닌 야구 감독으로 변신한다. SBS 드라마 '스토브리그'가 흥행한 지 7년 만에 또 다른 야구 드라마 '기프트'가 안방극장을 찾는 가운데, 김우빈이 그 흥행을 이어갈 수 있을지 관심이 높아지고 있다.다음 달 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고로 특별한 능력을 얻게 된 전직 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한다.김우빈은 극 중 덕천고 야구부 감독 정민용 역을 맡았다. 정민용은 사람의 야구 능력치를 꿰뚫어 보는 초능력을 지닌 인물로, 실력도 성격도 제각각인 선수 23명을 이끌게 된다.18일 공개된 사진에는 덕천고 야구부원들과 함께한 김우빈의 모습이 담겼다. 김우빈은 선수들 앞에서 힘차게 박수를 치며 팀을 이끄는가 하면 진지한 표정으로 경기장을 바라보며 감독으로서의 면모를 보여줬다.덕천고 야구부에는 허승일 역의 차빈, 차태훈 역의 한시현, 오탄희 역의 한태하, 임채환 역의 박성현, 김찬영 역의 차승우 등 신예 배우들이 대거 출연한다. 각기 다른 개성을 지닌 선수들이 전국 꼴찌라는 성적을 딛고 어떤 변화를 만들어갈지가 주요 관전 포인트다.김우빈은 야구부원들을 연기한 배우들과의 호흡에 대해 "처음 만나 인사를 나누던 대본리딩 날부터 덕천고 아이들의 에너지에 감동하고 큰 힘을 받았다"며 "촬영 내내 몸을 아끼지 않으며 경기 장면들을 촬영하는 선수들을 보면서 매 순간 감동했고 고마웠다"고 말했다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr