방송인 박지윤이 SNS 댓글창을 닫았다./사진=SNS

방송인 박지윤이 전 남편 최동석이 제기한 상간자 손해배상 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결이 나온 직후 SNS 댓글창을 닫았다.18일 확인 결과 박지윤의 SNS 게시물은 댓글 작성이 제한된 상태다. 지난 16일 그는 자신의 SNS에 "브랜드 공구는 1일 연장되어 오늘 자정 마감입니다. 아직 고민 중이시라면 서둘러 주세요"라는 홍보 글과 사진을 올리며 공동구매 일정을 이어갔다. 그러나 소송 결과와 관련해서는 별다른 입장을 밝히지 않은 채 댓글 기능을 차단했다.반면 최동석은 지난 17일 오전 자신의 SNS에 대형 크리스마스트리 사진과 함께 "예쁘고 아름다웠던 밤"이라는 짧은 글을 올렸다. 승소 소식이 알려진 직후 게시된 글이라 판결에 대한 우회적인 심경이 아니냐는 해석이 나왔다.앞서 지난 16일 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심 선고기일을 열고 원고 일부 승소 판결을 내렸다.최동석과 박지윤은 2024년 각각 상대방의 지인을 상대로 상간자 위자료 소송을 제기했다. 지난 1월 1심 재판부는 양측의 청구를 모두 기각했다. 박지윤은 항소하지 않아 패소가 확정됐으나, 최동석은 이에 불복해 항소했고, 이번 항소심에서 일부 승소 결과를 받아 들었다. 두 사람은 혼인 기간 중 부정행위 의혹을 모두 부인해 왔다.KBS 30기 공채 아나운서 동기로 만나 2009년 결혼한 최동석과 박지윤은 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 파경을 맞았다. 두 사람의 이혼 본안 소송은 상간자 소송과 별개로 진행 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr