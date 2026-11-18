'크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. / 사진=ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로' 2회 캡처

'크래시2 : 분노의 도로'는 지난 16일 첫 방송됐다. / 사진=ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로' 2회 캡처

'크래시2'가 방송 2회 만에 시청률 상승세를 보였다.17일 방송된 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 2회는 시청률 3.7%(닐슨코리아 전국 가구 기준)를 기록했다. 지난 16일 첫 방송에서 기록한 2.8%보다 0.9%포인트 상승한 수치다. 시즌1이 1회 2.2%, 2회 3.0%를 기록했던 것과 비교하면 시즌2는 두 회차 모두 더 높은 시청률을 나타냈다.2회에서는 교통범죄수사팀(T.C.I)이 급발진으로 의심됐던 사고의 진상을 밝혀내는 과정이 그려졌다. 앞서 차량 폭발 현장에서 가까스로 빠져나온 차연호(이민기 분)와 민소희(곽선영 분)는 후배 연구원이 차량 데이터를 클라우드에 저장해 둔 사실을 확인했다. 이를 토대로 원격 접속 기록과 차량에 명령을 내린 기기를 추적한 끝에 키메라 대표를 차량 원격 해킹 및 살인미수 혐의로 긴급 체포했다.그러나 키메라 대표를 조사하면서 예상과 다른 사실이 드러났다. 그는 투자자들의 상장 요구에 밀려 검증이 끝나지 않은 자율주행 시스템을 출시했고 이에 반대했던 남편 백성민(박상훈 분)과 갈등을 겪었다고 진술했다. 다만 남편을 죽이지는 않았다고 주장했으며 사고 당시 해외 출장 중이었다는 사실도 확인됐다.사건의 방향을 바꾼 것은 차연호의 추리였다. 차량 조작 알고리즘이 입력된 계정의 비밀번호를 후배 연구원 외에 백성민도 알고 있었다는 점에 주목한 것이다. 차연호는 사고 차량이 아닌 현장에 있던 사이클 운전자가 실제 표적이었을 가능성을 제기했다.조사 결과, 사이클 운전자는 백성민 아내의 내연남이자 아내가 임신한 아이의 친부였다. 무정자증으로 아이를 가질 수 없었던 백성민은 아내의 외도뿐 아니라 두 사람이 자신을 살해하려 했다는 사실까지 알고 있었다. 결국 그는 자신의 목숨을 희생하면서 내연남에게 복수하는 계획을 세운 것으로 밝혀졌다.T.C.I는 백성민 아내의 범행을 입증할 증거도 확보했다. 아내는 혐의를 부인했지만 민소희가 그의 차량에서 찾아낸 도청기가 결정적인 단서가 됐다. 결국 아내는 살인 예비·음모 혐의로 체포됐고, 사건은 마무리됐다.사건 해결 이후에는 팀원들의 과거와 관련된 이야기가 이어졌다. 신입 순경 지대세(박지성 분)는 아무도 없는 사무실에서 과거 경찰관 피격 사건을 검색했다. 당시 현장에 함께 있었던 민소희의 대응이 미흡했다는 기록을 확인한 그는 분노를 드러냈다. 이후 교도소에서 한 수감자를 만나 "그 여자 만났어"라고 말하면서 민소희와의 관계에 의문을 남겼다.정채만(허성태 분)의 아내가 10년 전 사망한 뺑소니 사건도 다시 언급됐다. 차연호는 국과수 연구관으로부터 당시 기술로 분석하지 못했던 미량의 DNA를 재분석할 수 있다는 소식을 듣고, 정채만 몰래 감정을 의뢰했다. 그 결과 기존에 확인하지 못했던 DNA를 분석할 수 있게 됐다는 사실이 밝혀졌다.정채만은 자신의 동의 없이 아내의 사건을 다시 조사한 차연호에게 화를 냈다. 하지만 공소시효가 끝나기까지 한 달밖에 남지 않았다는 차연호의 말을 듣고 마음이 흔들렸다. 10년 전 사건에 대한 재수사가 이뤄질지 관심이 쏠린다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr