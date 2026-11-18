티빙 '환승연애4' 출연자 정원규가 박지현과 결별한 이후 대학 후배들을 위해 강단에 선 근황을 공개했다.정원규는 최근 자신의 SNS에 "후배님들 반가웠어요. 졸업하고 오면 밥 사드릴게요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정원규는 모교인 대구한의대학교를 방문해 후배들을 대상으로 강연을 진행하고 있다. 검은색 정장에 넥타이를 착용한 그는 마이크를 들고 진지한 표정으로 이야기를 전하고 있다. 특히 한의사로서 후배들 앞에 선 모습이 연애 예능에서 보여줬던 모습과는 또 다른 매력을 자아낸다.또 다른 사진에서는 강연을 마친 뒤 단상 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 훤칠한 키와 단정한 정장 차림이 어우러져 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 정원규는 후배들에게 졸업 후 식사를 대접하겠다는 약속까지 남기며 남다른 후배 사랑을 드러냈다.정원규는 지난 1월 종영한 '환승연애4'에서 전 연인 박지현과 최종 선택을 통해 재결합했다. 이후 두 사람은 결혼을 전제로 공개 열애를 이어갔으며, 정원규는 지난 6월 박지현과의 결혼에 대한 확신을 드러내기도 했다.그러나 두 사람은 재결합 약 9개월 만인 지난 10월 결별 소식을 전했다. 당시 박지현은 자신의 유튜브 채널을 통해 정원규와의 이별을 직접 알리며 구체적인 결별 사유는 공개하지 않았다.이후 정원규는 본업인 한의사로서 활동을 이어가는 가운데 모교 후배들을 위한 강연까지 진행하며 새로운 근황을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr