배우 허성태는 교통범죄수사팀의 팀장 정채만 역을 맡아 활약하고 있다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로' 방송화면 캡처

'크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로' 방송화면 캡처

배우 허성태가 '크래시2'에서 팀원들을 이끄는 형사부터 아내를 잃은 남편의 모습까지 다양한 감정을 보여줬다.허성태는 지난 16일과 17일 방송된 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')에서 교통범죄수사팀(T.C.I) 팀장 정채만 역으로 출연했다. '크래시2'는 교통범죄수사팀이 국가수사본부 광역수사대로 옮겨 전국의 교통범죄 사건을 수사하는 이야기를 그린다.정채만은 뛰어난 인재들을 직접 찾아 모아 T.C.I를 만든 인물이다. 평소에는 팀원들이 각자의 능력을 발휘할 수 있도록 돕지만, 중요한 순간에는 다소 엉뚱한 행동을 보여주기도 한다.국가수사본부 회의 장면에서는 정채만의 예상치 못한 행동이 웃음을 안겼다. 그는 T.C.I의 독립과 별도 사무실 확보를 위해 회의에 참석했지만 막상 발언할 차례가 오자 분위기에 눌려 제대로 말을 꺼내지 못했다. 결국 사무실 대신 단체 채팅방을 만들어 달라고 요청했고 허성태는 당황한 표정과 어색한 말투로 상황을 표현했다.반면 수사 현장에서는 팀장으로서 신중한 태도를 보였다. 교통사고 사망 사건을 조사하던 정채만은 성급하게 결론을 내리기보다 피해자의 상황을 먼저 살폈다. 직접 국립과학수사연구원을 방문해 사고 차량의 감정 결과를 확인하는 등 수사에도 적극적으로 나섰다.새롭게 합류한 신입 지대세(박지성 분)와의 관계도 그려졌다. 정채만은 지대세의 능력을 높이 평가하며 앞으로 팀의 핵심 인력으로 성장할 수 있다는 기대를 드러냈다. 허성태는 후배를 믿고 격려하는 팀장의 모습을 보여줬다.정채만이 과거 겪었던 사건도 다시 수면 위로 떠올랐다. 그는 10년 전 뺑소니 사고로 아내를 잃은 인물이다. 국립과학수사연구원에서 전달받은 감정 결과서를 통해 당시 사건과 관련된 단서를 확인했고 자신의 허락 없이 감정을 의뢰한 차연호(이민기 분)를 찾아가 이유를 따져 물었다.시즌1에 이어 정채만을 연기한 허성태는 이번에도 수사 현장과 일상에서 서로 다른 모습을 보여주고 있다. 특히 아내의 뺑소니 사고와 관련된 새로운 단서가 등장하면서 정채만의 과거가 앞으로 어떻게 밝혀질지도 관심사다.'크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr