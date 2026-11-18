방송인 김숙이 배우 김강우와의 친분을 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김강우가 아내를 위해 1년간 연기 활동을 중단했던 사연을 공개했다./ 사진 제공｜KBS ‘옥탑방의 문제아들’

방송인 김숙이 배우 김강우와의 친분을 밝혔다.지난 17일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 새 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 게스트로 출연했다.이날 김숙은 김강우와의 뜻밖의 친분을 공개했다. 김숙은 "김강우가 유튜브 촬영 때문에 한 번 우리 집을 빌리러 왔었다. 유일하게 우리 집 비밀번호를 아는 남자"라고 말해 눈길을 끌었다.김숙과 김강우는 내향적인 성격을 가진 연예인들의 모임을 통해서도 인연을 맺었다. 김숙은 "임형준 씨가 이렇게 심한 I는 없다며 적극 추천했다"라며 김강우를 자신이 주도하는 내향인 모임에 초대한 적이 있다고 밝혔다.특히 김숙은 "우리 모임은 서로 얼굴을 안 보고 쉴 수 있도록 쉬는 공간도 따로 마련해 준다"라고 독특한 모임 규칙을 설명했다. 이를 들은 양세찬은 "그럼 안 나오는 게 낫지 않아?"라고 반문해 웃음을 자아냈다.두 사람은 유튜브 구독자 수를 두고도 신경전을 벌였다. 현재 구독자 147만 명을 보유한 김강우는 과거 자신의 채널 구독자가 약 17만 명이었을 당시 김숙에게 텃세를 당했다고 폭로했다.이후 김숙의 구독자 수를 뛰어넘은 김강우는 "내가 이겼죠?"라고 너스레를 떨었다. 주우재 역시 구독자 10만 명 시절 김숙에게 비슷한 일을 겪었다고 거들었다. 이에 김숙은 "내가 무시할수록 잘 된다"라고 받아쳤다. 이어 김강우를 향해 "이제 완전 콘텐츠 괴물이 됐다"라고 말하며 그의 유튜브 활동을 언급했다.한편 '옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr