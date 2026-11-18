유튜버 랄랄이 부캐릭터 '이명화'로 변신해 강렬한 존재감을 드러냈다.랄랄은 17일 자신의 SNS에 "핸드폰 150만원 주고 고쳤는데 액정 박살났다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 랄랄은 자신의 대표 부캐릭터인 이명화로 변신한 모습이다. 붉은빛이 도는 짧은 파마머리에 색이 들어간 안경, 진한 눈썹과 분홍색 립스틱까지 특유의 중년 여성 스타일링을 완벽하게 소화했다.특히 보라색 패딩에 화려한 무늬의 상의를 매치해 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 단풍이 붉게 물든 나무 아래에서 한쪽 팔을 번쩍 들어 올린 채 포즈를 취하는 모습이 웃음을 자아낸다. 여기에 손에는 꽃무늬가 들어간 장갑까지 착용해 디테일을 살렸다.랄랄은 휴대전화 수리비로 무려 150만원을 지출했음에도 액정이 다시 파손됐다는 사연을 전해 눈길을 끌었다. 고가의 수리비와 허탈한 상황을 특유의 유쾌한 방식으로 풀어내며 웃음을 안겼다.한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인 남편과 결혼해 같은 해 딸을 품에 안았다. 현재 다양한 부캐릭터 콘텐츠를 선보이며 활발하게 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr