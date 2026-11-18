배우 김혜윤과 장나라가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 장나라가 '굿파트너2'에 새롭게 합류한 김혜윤의 출연을 간절히 바랐다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 장나라가 '굿파트너2'에 새롭게 합류한 김혜윤의 출연을 간절히 바랐다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 장나라가 '굿파트너2'에 새롭게 합류한 김혜윤의 출연을 간절히 바랐다고 밝혔다. 시즌1에서 남지현과 호흡을 맞췄던 그는 김혜윤의 캐스팅 논의 소식을 듣고 기도까지 했다고 털어놨다.지난 17일 공개된 유튜브 웹예능 '살롱드립' 164회에는 SBS 새 드라마 '굿파트너2'의 주연 배우 장나라와 김혜윤이 게스트로 출연했다.MC 장도연은 장나라가 작가에게 김혜윤을 추천했다는 이야기를 꺼내며 캐스팅과 관련한 일화를 물었다. 장나라는 "작가님과 떡볶이를 먹다가 혜윤이 출연 논의 중이라는 이야기를 들었다. 너무 좋아서 물을 떠 놓고 기도하자 확정을 짓자라고 말했다"고 밝혔다.이를 처음 들은 김혜윤은 "처음 듣는다. 너무 좋다. 엄마 아빠한테 자랑해야지"라며 기뻐했다. 장도연이 실제로 물을 떠 놓고 기도했는지 묻자 장나라는 "기독교라서 그냥 기도했다"고 설명했다.앞서 '굿파트너' 시즌1에서는 장나라와 남지현이 주연으로 호흡을 맞췄다. 두 사람은 이혼 전문 변호사들의 이야기를 중심으로 극을 이끌었다. 시즌2에서는 남지현이 하차하고 김혜윤이 새롭게 합류해 장나라와 연기 호흡을 맞춘다.두 사람은 첫 만남에 얽힌 일화도 공개했다. 장도연이 '굿파트너' 시즌1의 시청률과 장나라의 2024 SBS 연기대상 대상 수상을 언급하자 김혜윤은 "제가 그 상을 드렸다. 시상자가 아니었지만"이라고 말했다. 당시 시상식에서 처음 만났다는 설명이다.장나라는 김혜윤을 향해 애정을 표현했다. 그는 김혜윤을 두고 지금까지 본 사람 중 가장 사랑스러운 존재인 것 같다고 칭찬했다. 이어 장도연은 장나라가 대상 수상을 언급하는 것을 쑥스러워야 한다는 이야기를 꺼냈다. 장나라는 "최대한 넘어간다. 무슨 말을 해야 할지 모르겠다"며 칭찬받으면 어떻게 반응해야 할지 모르겠다고 털어놨다.김혜윤은 장나라와 처음 대화를 나눴던 당시를 떠올렸다. 그는 "'굿파트너2'를 하게 되자마자 그 이야기를 했다. SBS 시상식 때 대상 받으셨잖아요. 살짝 그냥 넘어가셔서 내가 말실수했나? 그랬다"고 전했다. 김혜윤은 장나라가 자신의 발언을 불편하게 받아들인 것은 아닌지 걱정했지만, 단순히 칭찬을 쑥스러워했다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 장나라는 "미안해"라며 사과했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr