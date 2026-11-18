베카가 외국 학생들에게 데뷔 초 애프터스쿨 멤버들 사진을 설명하고 있다. / 사진=베카 SNS

사진=베카 SNS

그룹 애프터스쿨을 떠난 지 올해 15년이 되는 베카가 외국에서 근황을 전했다.베카는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "최근에 학생들과 대화를 나누는 기회를 얻었습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 베카가 외국인을 상대로 강연을 하고 있는 모습. 뒤에 있던 있던 스크린에는 'Let's Talk K-pop'(K팝에 대해 이야기해봅시다)이라는 문구가 적혀 있었다. 자신이 애프터스쿨 출신이라는 점도 명시했다.베카는 이어진 자료 화면들에서 애프터스쿨 멤버들과 함께 찍은 사진을 띄웠다. 나나, 레이나, 리지, 유이 등이 합류하기 전인 2009년 데뷔 초 5인조 시절이다.다음 화면에서는 베카가 2011년 K팝 시장을 떠나 자신의 삶을 꾸려간 이야기를 전하는 듯 보였다. 멤버들은 보이지 않고 베카의 활동들이 주를 이뤘다.이후 베카는 'Life after K-pop'이라는 문구와 함께 그룹에서 탈퇴한 후의 삶을 학생들과 소통했다.한편 베카는 2011년 애프터스쿨 활동을 마무리 지었다. 팀 내 첫 탈퇴자였다. 이후 하와이에서 디자인을 공부했다. 지난해 9월에는 약혼 사실을 알리며 반지를 인증해 많은 축하를 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr