전 축구선수 이동국의 딸 수아가 중1임에도 풀메이크업을 한 모습으로 물오른 미모를 자랑했다.최근 수아의 SNS에는 한층 성숙해진 분위기가 돋보이는 사진이 게재됐다.공개된 사진 속 수아는 검은색 민소매 상의를 입고 카메라를 응시하고 있다. 특히 또렷한 아이라인과 길게 뻗은 속눈썹, 은은한 하이라이터로 완성한 메이크업이 눈길을 끈다. 볼에는 복숭앗빛 블러셔를 더하고 입술에는 광택감 있는 핑크빛 립을 발라 화려하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다.긴 흑발에 하트 모양 목걸이를 매치한 수아는 어린 시절의 귀여운 모습과는 또 다른 매력을 드러냈다. 특히 오뚝한 콧대와 또렷한 이목구비가 메이크업과 어우러지며 인형 같은 비주얼을 완성했다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 재시, 재아, 설아, 수아, 시안까지 1남 4녀를 두고 있다. 이동국 가족은 과거 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr