슬리피가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 슬리피가 12년째 함께하고 있는 반려견 퓨리의 관리 방법을 공개한다. / 사진제공=TV조선

가수 슬리피가 12년째 함께하고 있는 반려견 퓨리의 관리 방법을 공개한다. 앞서 슬리피는 2022년 8살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다. 그는 자신보다 반려견이 스케일링을 더 자주 받는다며 남다른 관리 수준을 소개할 예정이다.오는 18일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '자랑할 개' 2회에는 김응수, 황석정, 최현우, 서동주, 슬리피가 반려견들과 함께 출연한다.슬리피는 반려견 퓨리의 얼굴을 본떠 만든 인형 탈을 쓰고 등장한다. 퓨리는 '나 혼자 산다', '우리 결혼했어요' 등 예능 프로그램을 비롯해 광고와 화보에도 출연한 이력이 있다. 이에 출연진 사이에서는 "슬리피보다 방송에 더 많이 나온 것 같다"라는 반응이 나온다.슬리피는 "우리 강아지가 나보다 스케일링을 많이 한다"라며 퓨리의 치아 관리에 신경 쓰고 있다고 밝힌다. 이어 '퓨리스 힐튼'이라는 별명과 함께 퓨리의 까다로운 입맛도 소개한다. 그러나 반려견의 개인기를 보여주던 중 갑자기 "다음에 다시 찾아오겠습니다"라고 인사해 그 이유에 관심이 쏠린다.김응수는 13살 반려견 쵸파와 함께 출연한다. 한복을 입고 등장한 쵸파는 과거 김응수의 막내딸 은서가 집으로 데려온 반려견이다. 딸이 유학을 떠난 뒤에는 김응수가 주로 돌보고 있다고 설명한다.김응수는 최근 쵸파의 건강 상태에 대한 걱정도 털어놓는다. 그는 "하루가 다르게 노쇠해 마음이 아프다"라며 촬영 전날에도 쵸파가 몸 상태가 좋지 않아 병원에서 두 시간 넘게 치료받았다고 전한다. 산책 중 앞발에 힘이 풀려 넘어지는 일이 생기면서 가족들의 걱정도 커졌다고 한다. 이어 김응수는 "곧 나의 모습이지. 우리 그렇게 가는 거 아니냐"라며 반려견의 노화를 보면서 느낀 심정을 이야기한다.96세 어머니와 쵸파의 관계도 언급한다. 김응수는 어머니를 찾아갈 때면 쵸파를 데려간다며 "우리 엄마도 쵸파를 종일 껴안고 있다"라고 말한다. 이어 "엄마가 따뜻하게 안아볼 뭔가가 없구나"라고 느꼈다면서 "그거 보면 그렇게 눈물이 난다"라고 털어놓는다.'자랑할 개'는 오는 18일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr