노유민이 갑작스러운 가슴 통증으로 응급실을 찾았다. / 사진=이명천 SNS

그룹 NRG 출신 노유민이 갑작스러운 가슴 통증으로 응급실을 찾았다.17일 노유민의 아내 이명천 씨는 자신의 SNS를 통해 남편이 응급실에서 치료받은 사실을 알렸다. 함께 공개한 사진에는 노유민이 검은색 옷을 입고 응급실 침대에 누워 있는 모습이 담겼다.이 씨는 "잊을 만하면 한 번씩 나를 놀라게 하는 우리 남편"이라며 당시 상황을 설명했다. 그는 "새벽에 갑자기 가슴 통증으로 응급실에 실려 가서 수액을 맞으면서 이것저것 검사하는 동안 많이 나아졌다"고 밝혔다.다행히 현재 노유민의 상태는 호전된 것으로 전해졌다. 이 씨는 남편이 병원에서 나온 뒤 평소처럼 매장에 출근했으며 식사도 잘하고 집에서 휴식을 취하고 있다고 설명했다.다만 정확한 검사 결과는 아직 나오지 않은 상태다. 이 씨는 "검사 결과는 월요일에 나온다는데 별것 아니길"이라며 "걱정해 주신 분들 고맙다. 아프지 말자 제발 좀"이라고 덧붙였다.한편 노유민은 1997년 그룹 NRG로 데뷔했다. 2011년 6세 연상의 아내 이명천 씨와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 지난해에는 한 유튜브 채널에 출연해 카페를 운영 중인 근황을 공개했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr