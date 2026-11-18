성유리가 옥주현과 눈을 맞추고 있다. / 사진=이효리 SNS

사진=이효리 SNS

그룹 핑클 멤버들이 빗속 회동을 가졌다.이효리는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 이효리가 어두운 시각, 핑클 멤버들과 우천 속에서 만난 모습. 그는 야외에서 멤버들을 이끌며 든든한 리더 면모를 보였다. 특히 최근 남편의 무죄 판결로 다시 주목받은 성유리가 옥주현과 따뜻한 눈빛을 주고받고 있어 눈길을 끌었다.지난 12일 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 배임수재 및 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 성유리 남편이자 프로골퍼 출신 안성현에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.안성현은 2021년 사업가 강종현으로부터 가상자산을 거래소 빗썸에 상장해 달라는 부탁을 받고 이상준 전 빗썸홀딩스 대표와 함께 현금 30억 원과 고가의 명품 시계 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 상장 청탁을 명목으로 강종현에게 20억원을 받아 가로챈 혐의도 받았다.안성현은 2024년 12월 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받았지만, 지난 2월 진행된 항소심에서 판결이 뒤집혔고, 대법원은 원심 판단에 법리적 문제가 없다고 보고 무죄 판결을 유지했다.앞서 성유리는 남편의 재판 과정에서 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"는 글을 SNS에 남긴 바 있다.성유리는 안성현과 2017년 결혼했다. 2022년 출산한 쌍둥이 딸을 슬하에 두고 있다.한편 성유리가 속한 핑클은 1998년 데뷔했다. '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑' 등을 발매하며 많은 사랑을 받았다. 최근 데뷔 30주년을 앞두고 약 2년간의 장기 프로젝트를 발표해 화제가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr