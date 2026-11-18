'키드냅 게임' 7화가 방송됐다. / 사진제공=후지TV·메이커빌·심스토리

'키드냅 게임' 7화가 방송됐다. / 사진제공=후지TV·메이커빌·심스토리

'키드냅 게임' 7화가 방송됐다. / 사진제공=후지TV·메이커빌·심스토리

배우 이준기와 사카구치 켄타로가 출연하는 채널A '키드냅 게임'이 7주 연속 0%대 시청률에 머물렀다.지난 17일 방송된 채널A 화요드라마 '키드냅 게임' 7회는 전국 가구 기준 0.148%의 시청률을 기록했다. 이준기를 비롯한 한일 배우들의 출연으로 기대를 모았지만, 첫 방송부터 7주 연속 0%대 시청률에 머물며 부진을 면치 못하고 있다.이날 방송에서는 생존자들을 대상으로 새로운 탈락 게임이 시작됐다. 범인은 참가자들에게 한 표씩 투표권을 주고 24시간 뒤 가장 많은 표를 받은 사람이 탈락한다고 알렸다. 니이데 토시로(사카구치 켄타로 분)는 모든 참가자가 한 표씩 받으면 누구도 탈락하지 않는다는 사실을 알아냈지만, 서로를 믿지 못하는 상황에서 계획을 실행하기는 쉽지 않았다.국제 변호사 앤디 웡(스탠리 야우 분)은 니이데 토시로와 한기주(이준기 분)에게 히가 쿠라노스케(미츠시마 신노스케 분)를 탈락시키자고 제안했다. 니이데 토시로가 제안에 흔들리자 한기주는 그에게 실망감을 표하며 자리를 떠났다.이후 한기주는 히가 쿠라노스케에게 앤디 웡의 계획을 알렸다. 그러나 앤디 웡이 실제로 탈락시키려는 사람은 한기주였다. 이미 다른 참가자들과 손잡고 한기주에게 표를 몰아주려는 계획을 세운 상태였다.딸의 목숨이 위험해질 수 있다는 사실에 한기주는 앤디 웡을 직접 살해하기로 결심했다. 칼을 들고 그를 찾아갔지만, 현장에 도착한 니이데 토시로가 이를 막아섰다. 앤디 웡은 한기주의 행동을 촬영해 다른 참가자들에게 전달하려 했다.투표 결과는 예상과 달랐다. 니이데 토시로의 계획대로 참가자 다섯 명이 각각 한 표씩 받으면서 탈락자가 발생하지 않은 것. 범인은 결과에 분노하며 게임이 끝나지 않았다고 경고했다.위기를 넘긴 니이데 토시로와 한기주는 다시 협력하기로 했다. 하지만 두 사람을 감시하던 인물의 정체가 밝혀지면서 새로운 갈등을 예고했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr