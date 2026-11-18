사진=유튜브 '롤링썬더'

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방송인 조혜련이 홍현희 아버지의 장례식장 일화가 알려진 뒤 섭외 문의를 받고 있다고 밝혔다.17일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에서는 조혜련이 홍현희의 과거 발언을 해명했다.이날 조혜련은 홍현희와 가족 이야기를 나누던 중 "이거 해명을 해야겠다"고 말문을 열었다. 앞서 홍현희가 '핑계고'에서 아버지의 장례식장을 찾아온 조혜련에게 특별한 위로를 받았다고 밝힌 것과 관련해서였다.조혜련은 "네가 '핑계고'에서 얘기해서 지금 장례식장에서 엄청 섭외가 온다. 자꾸 DM이 온다"고 털어놨다. "'우리 아버지 호상이신데'라고 연락이 온다"며 "그거는 내가 일면식도 없고 또 상황이 다 다르지 않냐"고 난감한 마음을 전했다.화제가 된 것은 조혜련이 홍현희 아버지의 장례식장에서 건넨 "아버지 가시는 길 축복해"라는 말이었다. 조혜련은 당시를 돌아보며 "분위기가 되게 어두웠다. 어머니가 그때 좀 다운돼 있으셨다"고 설명했다. 슬픔에 잠긴 홍현희에게 "현희야, 아버지 좋은 데 가셨어"라고 위로하다가 해당 말을 건넸다는 것이다.홍현희도 "정확히 말씀드리면 선배님도 처음부터 그런 게 아니에요"라며 당시 상황을 덧붙였다. 조혜련이 처음에는 검은 모자를 쓰고 침통한 모습으로 들어왔다고 회상한 그는 "공기를 읽으셨나 봐"라며 자신과 가족을 위로하려는 마음이 느껴졌다고 밝혔다.홍현희는 조혜련의 모습을 직접 재연하며 "이쓴 씨랑 저는 진짜 이런 위로는 세상에 없다"라고 느꼈다고 전했다. 어머니 역시 그 순간 함께 위로받았다며 당시의 기억이 오래 남았다고 고마워했다.이야기를 듣던 이경실은 자신도 조혜련에게 미리 부탁한 일이 있다고 밝혔다. 조혜련은 "경실 언니 어머니가 98세인데 지금도 건강하시다"며 홍현희의 일화가 공개된 뒤 이경실과 관련 이야기를 나눴다고 말했다.이경실은 "우리 엄마가 가시는 날은 물론 자식들은 슬프겠지만, 그래도 우리 엄마가 열심히 살아오고 가시는 길을 축복도 해주고 싶다"고 털어놨다. 그러면서 조혜련에게 어머니를 위해 '아나까나'를 불러달라고 미리 부탁했다고 전했다.그는 "그래서 내가 미리 예약을 했다. 네가 와서 우리 엄마를 위해서 그 노래를 불러달라고"라며 "상주가 원하면 괜찮은 거야"라고 자신의 생각을 밝혔다.홍현희는 조혜련을 향한 친정어머니의 애정도 전했다. 어머니가 조혜련을 만나면 유독 좋아한다며 "지금 또 한 번 와주셨으면 좋겠어"라고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr