지수가 로제와의 성격 차이를 언급했다. / 사진=텐아시아DB

지수가 로제와의 성격 차이를 언급했다. / 사진='채널십오야' 유튜브 캡처

그룹 블랙핑크 지수가 자신만의 확고한 귀가 철학을 공개하며 입담을 뽐냈다.지난 17일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 'T지수와 F영석의 앵그리 지수 ZERO 상담소'라는 제목의 라이브 방송이 진행됐다. 지수가 게스트로 출연해 나영석 PD와 다양한 이야기를 나눴다.지수는 본인의 MBTI 성격 유형을 설명했다. 그는 "3년 넘게 INTJ로 나오고 있다"며 "내가 T가 60몇 퍼센트다"라고 밝혔다. 이어 "다들 너무 T라고 하는데 아니"라며 "사실 이만큼은 F다"라고 어필해 웃음을 자아냈다.지수는 블랙핑크 멤버 로제와의 확연한 성격 차이를 언급했다. 지수는 FP 성향인 로제를 언급하며 "되게 신나 있다. 항상 즐겁다"고 말했다. 이어 "밥 먹다가 무슨 노래가 나오면 '노래 너무 좋다. 노래방 가고 싶다'고 말한다"며 즉흥적인 로제의 성격을 설명했다.반면 지수는 친구와의 만남에도 귀가 시간을 생각했다. 그는 "친구들을 만나 밥 먹고 카페에 가서 이야기를 나누다보면 점점 대화 주제가 줄어든다"며 "속으로 '얘와의 이야기는 여기까지인가 보다'라고 생각한다"고 털어놨다. 그러면서 귀가해 누울 시간을 계산한다고 밝혔다.지수는 정해둔 귀가 시간을 넘길 것 같으면 단호하게 거절한다고 말했다. 그는 "11시부터 혼자만의 시간을 가져야 한다"고 강조했다. 이에 나영석 PD는 자신은 친구들이 더 놀고 싶어 하면 거절하지 못하는 성격이라며 놀라워했다.지수는 지난달 30일 신곡 'ADDICTED'를 발표하며 활발하게 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr