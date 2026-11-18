고수가 '틈만나면,'에 출연했다. / 사진=SBS

고수가 '틈만나면,'에 출연했다. / 사진=SBS

고수가 '틈만나면,'에 출연했다. / 사진=SBS

배우 고수(48)가 어느덧 중학생이 된 첫째 아들의 나이를 공개했다.지난 17일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,'에는 고수와 육성재가 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 경기 용인시 수지구를 찾았다.이날 고수는 등장부터 호탕하게 웃으며 평소 작품에서 보여준 진지한 이미지와는 다른 매력을 선보였다. 영화 '상의원'에서 고수와 호흡을 맞췄던 유연석은 "형을 예능 촬영장에서 보니까 너무 재밌다. 의외의 모습이 있다"며 반가워했다.유재석 역시 "고수도 이제는 본인 원래의 캐릭터를 드러낼 때가 됐다"고 말했다. 육성재는 고수와 함께 드라마를 촬영했던 경험을 떠올리며 "형님한테 질문하면 생각이 되게 많아지게 대답을 하신다"고 전했다.이에 고수는 "저는 빨리 생각을 못 한다. '뭐라고 대답을 하지?'라고 생각을 하는 것"이라고 설명했다. 유재석과 유연석이 제한 시간 안에 게임을 마쳐야 한다며 걱정하자 고수는 "그래도 승부욕은 있다"고 자신감을 보였다.이후 네 사람은 어린이들을 가르치는 미술 선생님을 만나 탁구공을 주고받은 뒤 물통에 넣는 게임에 도전했다. 첫 단계는 세 번째 시도 만에 성공했고, 두 번째 단계는 육성재의 활약으로 한 번에 통과했다.예상보다 순조롭게 미션이 진행되자 고수는 "근데 '틈만나면' 생각보다 너무 쉬운 거 아냐?"라며 여유를 부렸다. 유연석은 "처음 들어보는 멘트였다"며 당황했고, 고수는 "TV에서 보면 두 분이 게임을 하면서 엄청 난리던데"라며 유재석과 유연석의 모습을 흉내 냈다.이에 유재석은 "우리 조롱하는 거야?"라며 발끈했다. 이어 "지금 우리가 엄청 안정적으로 잘하고 있다는 걸 모르는 거구나. 우리가 잘해서 그런 거야"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.첫 번째 미션을 마친 뒤 점심 식사를 위해 이동하던 중에는 고수의 가족 이야기가 나왔다. 차창 밖에서 출연진을 알아보고 손을 흔드는 어린 팬들을 발견한 유연석은 육성재에게 "저기 손 좀 흔들어 드려야겠는데, 성재 씨"라며 인사를 권했다.육성재가 팬들에게 손을 흔들자 이를 지켜보던 고수는 흐뭇한 미소를 지었다. 고수의 표정을 본 유재석은 "첫째가 몇 살이지?"라고 물었고, 고수는 "2013년생이다"라고 답했다.유재석은 "이제 중1이네, 중1"이라며 고수의 첫째 아들이 벌써 중학생이 됐다는 사실을 짚었다. 이어 "근데 다시 한번 느끼지만 청소년들이라 눈이 좋다. 이 먼 거리를 우리 또렷이 볼 수 있네. 우리 표정까지도"라며 멀리서 자신들을 알아본 팬들에게 감탄했다.한편 1978년생인 고수는 2012년 11세 연하의 비연예인과 결혼했다. 슬하에는 두 아들과 딸 한 명을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr