사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 고수가 촬영 중 갑자기 자리를 이탈했다.17일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 고수와 육성재가 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 경기 용인시 수지구를 찾았다.이날 고수는 오프닝 대화 도중 더위를 호소하며 자리를 옮겼다. 육성재가 두 사람이 함께 출연하는 드라마 '나인투식스'를 소개하던 중 갑자기 일어난 것. 예상하지 못한 움직임에 유재석은 "고수를 오랜만에 보는데 날 치려는 줄 알았다"며 놀란 반응을 보였다.고수가 일어난 이유는 햇볕 때문이었다. 혼자 햇빛이 내리쬐는 쪽에 앉아 있던 그는 "상당히 덥네?"라며 "더위를 많이 탄다. 등이 너무 덥더라"고 설명했다. 드라마 홍보 중에도 더위를 참지 못하고 자리를 바꾼 모습이 웃음을 자아냈다.약 12년 전 영화 '상의원'에서 호흡을 맞췄던 유연석과의 대화에서도 엉뚱한 면모가 드러났다. '틈만나면,' 촬영이 햇수로 3년째라는 말을 들은 고수는 "고생했다, 연석아"라고 인사를 건넸다. 유재석은 "저희 마지막 아니다. 고수가 거의 마무리하듯 얘기한다"고 받아쳤다.점심 메뉴를 정할 때도 예상 밖의 답변이 나왔다. 육성재가 어머니가 추천한 동태탕 맛집을 이야기하자 고수는 좋다고 동의하면서도 "근데 햄버거도 좋고"라고 덧붙였다. 유연석은 "예능 촬영장에서 보니 너무 재미있는데?"라며 웃었고, 유재석은 "고수도 원래 캐릭터를 드러낼 때가 됐다"고 말했다.육성재는 고수의 느긋한 화법도 공개했다. 그는 "생각이 되게 많아지게 하는 대답을 항상 하신다"며 식사 여부를 물어도 답변이 길어진다고 설명했다. 유재석이 "'나 아직 안 먹었는데' 이러면 끝나는데"라고 하자 고수는 "저도 생각을 하는데 '뭐라고 대답하지?' 생각을 한다"고 밝혔다.고수는 빠르게 대화를 주고받는 출연진을 보며 "선배님들은 다 되게 빨리빨리 생각하시는 것 같다"며 자신의 속도대로 답하는 것이라고 설명했다. 유연석은 "오늘 게임할 때 시간 제한이 있다"고 걱정했고, 유재석도 "빨리빨리 해야 해. 시간 안에 해야 해"라고 강조했다.카페를 떠나려는 순간에는 남은 디저트가 고수의 발걸음을 붙잡았다. 다른 출연진이 이동할 준비를 하자 고수는 "타르트 다 먹고 가야 하지 않나"라며 테이블 위 음식을 챙겼다. 유재석은 "고수도 원래 캐릭터를 드러낼 때가 됐다"며 뜻밖의 예능감에 웃음을 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr