배우 이영애가 그룹 에스파 멤버들과 함께한 사진을 공개했다. / 사진=이영애 SNS

배우 이영애가 그룹 에스파 멤버들과 함께한 사진을 공개했다. / 사진=이영애 SNS

배우 이영애가 그룹 에스파 멤버들과 함께한 사진을 공개했다. 특히 29살 어린 카리나와 나란히 선 모습이 눈길을 끌었다.이영애는 16일 자신의 SNS에 "오랜만에 음악 시상식 무대에 섰어요. 올해 가장 빛난 음악들에 트로피를 전할 수 있어서 행복했습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 "고척돔을 가득 채운 함성과 에너지, 오래 기억에 남을 것 같아요! 반갑게 맞아주신 모든 분 감사합니다"라며 시상식 참석 소감을 전했다.사진에는 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)'에 참석한 이영애의 모습이 담겼다. 어깨 라인이 드러나는 초록색 드레스를 착용한 그는 시상식 대기실에서 안내 책자를 들고 포즈를 취했다. 거울에 비친 옆모습도 함께 포착됐다.에스파 멤버들과 함께한 사진이 시선을 끌었다. 이영애는 카리나와 윈터 사이에 서서 미소를 지었다. 1971년생인 이영애와 2000년생인 카리나는 29살 차이가 난다. 세대를 뛰어넘은 이들의 만남과 이영애의 동안 외모가 관심을 키웠다.이영애는 에스파 외에도 그룹 에이티즈, NCT 드림과 함께한 사진을 공개하며 음악 시상식 현장에서 만난 가수들과의 인연을 전했다. 그는 게시글에 각 그룹의 이름을 해시태그로 덧붙이기도 했다. 이영애는 서울 고척스카이돔에서 열린 시상식에 시상자로 참석했다. 오랜만에 음악 시상식 무대에 오른 그는 가수들에게 트로피를 전달하며 관객들과 만났다.이영애는 2003년 MBC 드라마 '대장금'에서 서장금 역을 맡아 국내외에서 인기를 얻었다. 이후 영화 '친절한 금자씨', '나를 찾아줘'와 드라마 '구경이' 등 다양한 작품에 출연하며 배우 활동을 이어왔다. 그는 2009년 20살 연상의 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼해 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr