사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 장나라가 퇴근하자마자 장난을 거는 6세 연하 남편과의 일상을 공개했다.17일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 배우 장나라, 김혜윤이 출연했다.이날 장나라는 김혜윤과 함께 출연해 촬영감독인 남편과의 연애부터 결혼 생활까지 이야기했다. 장도연이 먼저 고백한 일화를 언급하자 장나라는 "핑계를 만들어서 문자를 했다. 같이 찍힌 스틸 사진이 있어서 연락하다가 좋은 분이라는 이야기들이 오갔다"고 밝혔다.처음에는 서로 수고했다는 인사를 나누는 분위기였다고. 그러던 중 남편이 자신을 "되게 좋은 누나"라고 표현하자 장나라는 마음을 전하기로 했다. 그는 "지금이 밑져야 본전이다 싶어서 '저는 좋아합니다'라고 했다"고 회상했다.하지만 남편은 이를 "감사합니다"라는 식으로 받아들였다고 전했다. 장나라는 "그래서 이성적인 감정이라고 정확하게 알려줬다"며 호감의 의미를 분명히 했다고 설명했다.김혜윤은 상대가 거절할 수도 있는데 두렵지 않았느냐고 물었다. 장나라는 "거절하면 그건 어쩔 수 없는 거고"라며 "너무 긴 시간 동안 연애를 안 했다. 그러다 보니까 용기를 내보고 싶다는 생각이 들었다"고 답했다.결혼을 예감한 순간도 특별한 이벤트가 아닌 일상 속에 있었다. 장나라는 남편과 대화하던 당시를 떠올리며 "저는 그분과 대화할 때 새우깡을 열심히 먹으면서 얘기를 듣는데 '어, 시집가겠는데?' 했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.결혼 후에는 남편의 장난 덕분에 즐겁게 지내고 있다고 밝혔다. 장나라는 부부 사이 호칭을 묻는 말에 "저는 여러 가지로 불린다. 잔또리. 그냥 부르고 싶은 대로 부른다"고 말했다. 남편이 특정한 노래나 말에 꽂히면 이를 자신의 별명으로 사용하기도 한다고 덧붙였다.광고에서 '삼성세일페스타' 노래를 들은 뒤에는 자신을 '삼세페'라고 부르기도 했다고. 장나라는 "진짜 유치해"라면서도 웃음을 감추지 못했다.남편이 퇴근한 뒤 벌이는 장난도 직접 재연했다. 그는 "퇴근과 동시에 괴롭힌다. 이마를 툭 치고 사라지기도 한다"며 "그런 것들이 되게 유치하긴 한데 사람을 되게 재미나게 해준다"고 애정을 드러냈다. 장도연은 "많이 연하인가 보다"라며 부부 사이에서는 '유치하다'는 말이 오히려 달콤하게 들린다고 반응했다.장나라는 남편을 "전광판 T, 거대한 T"라고 표현하기도 했다. 자신의 예능 출연은 아이처럼 좋아하지만, 드라마를 모니터링할 때는 진지하게 작품을 분석하는 촬영감독의 면모를 보인다고 전했다.장나라는 드라마 'VIP'를 통해 인연을 맺은 6세 연하 촬영감독과 약 2년간 교제한 끝에 2022년 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr