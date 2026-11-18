사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 의사 겸 사업가 여에스더가 해외여행에서도 세 끼를 모두 룸서비스로 해결한다고 밝혔다.17일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 홍콩 여행이 공개됐다.이날 두 사람은 호텔의 한 침대에서 아침을 맞았다. 평소 각방을 사용해온 부부가 함께 누워 있는 모습에 출연진은 "각방 썼는데 같은 침대야?"라며 놀랐다. 홍혜걸은 잠에서 깨자마자 아내를 바라보며 미소를 지었다.김숙이 "저 사랑스러워하는 눈빛 봤냐"고 묻자 여에스더는 "그 순간만은 진심이다"라고 답했다. 홍혜걸은 아내에게 안마를 해주며 다정하게 말을 걸었고, "오늘 이렇게 보니까 상당히 예쁘다"고 칭찬했다. 처음에는 "시끄러워"라고 반응하던 여에스더도 미소를 보였다.홍혜걸은 아내를 일으켜 세운 뒤 통창 너머로 펼쳐진 홍콩의 풍경을 보여줬다. 그는 "기분이 너무 좋다. 내가 숙소에 거금을 썼다, 진짜"라며 오션뷰 객실을 준비한 데 뿌듯함을 드러냈다. 하지만 여에스더는 다시 침대에 누워 "나 오늘 룸서비스 먹을래"라고 말했다.홍콩까지 가서 외출을 거부하는 모습에 출연진은 맛집을 찾아 나가보라고 권했다. 여에스더는 "저 아름다운 경치 앞에서 룸서비스를 먹으면 얼마나 좋겠냐"며 "전 원래 세 끼 다 룸서비스 시킨다. 남편은 돌아다니고 전 안 나간다"고 밝혔다.이지혜가 "그럼 여행을 왜 가냐"고 묻자 "남편이 가자고 해서"라고 답해 웃음을 자아냈다. 홍혜걸에게도 "내가 외국 나와서 룸서비스 안 먹은 적 있냐"며 평소 여행 방식을 고수하려 했다.홍혜걸은 "여기까지 와서 호텔에 갇혀 있는 게 뭐냐. 입원하러 왔냐"고 설득했다. 여에스더가 "난 호캉스 하러 왔다. 외국 나오는 유일한 이유"라고 맞섰지만 포기하지 않았다. 결국 여에스더는 남편과 함께 호텔 밖으로 나섰다.거리에 들어선 뒤에는 반응이 달라졌다. 여에스더는 "저렇게 사람이 많은 데를 안 다녀봤다"며 "나가기 싫었는데 사람도 걸어 다니고 홍콩 거리도 울긋불긋하고"라고 시내 풍경에 관심을 보였다.부부는 홍혜걸이 고른 35년 전통의 식당을 찾았다. 주문 과정에서 홍혜걸의 영어에 출연진이 놀라자 여에스더는 "의사 드라마에 환상을 가지면 안 된다. 의사들이 영어 쓸 때 의학 용어만 영어로 쓴다"고 말했다. "저희한테 뭘 원하는 거냐"는 물음에 서장훈은 "아무것도 안 원하는데 우리가 놀라서 그렇다"고 받아쳤다.음식이 나오자 홍혜걸은 먼저 맛을 봤다. 서장훈은 "말로는 에스더 씨 위해 준비했다지만 다 자기 입으로 먼저 간다"고 지적했다. 이를 지켜보던 여에스더도 식사를 시작했고, 나중에는 음식을 손으로 집어 먹으며 집중했다.김숙이 "이렇게 잘 먹는 거 처음 본다"고 하자 여에스더는 "제가 생각해도 그렇다"고 인정했다. 외출 대신 룸서비스를 고집했던 그는 식당을 마음에 들어 하며 "내일 아침에도 또 오자"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr