'뜨거운 안녕', '보스의 노골적 취향' 각 포스터. / 사진제공=tvN, MBN

'사운드:트랙'과 '나인 투 식스'가 각각 오는 18일과 25일 첫 방송된다. / 사진제공=KBS2, SBS

한동안 안방극장에서 자취를 감췄던 수목드라마가 다시 돌아오고 있다. MBN과 tvN, KBS2, 그리고 SBS까지 이달에만 4개 작품이 수목극 편성에 나섰다. 하지만 돌아온 작품들이 기대만큼의 성적을 거두지 못하면서 수목극 부활의 의미와 한계가 동시에 드러나고 있다는 지적이 나오고 있다.수목드라마는 한때 지상파와 케이블을 가리지 않고 주요 드라마 편성 시간대로 자리 잡았다. KBS2 '태양의 후예', '동백꽃 필 무렵', MBC '해를 품은 달', tvN '나의 아저씨', '슬기로운 의사생활' 등 수많은 화제작이 수목드라마로 시청자들과 만났다.그러나 2020년대 들어 OTT의 성장과 시청 패턴 변화, 제작비 상승, 광고 시장 위축 등이 맞물리면서 수목드라마의 편성이 눈에 띄게 줄어들었다. 이에 방송사들은 드라마들을 상대적으로 시청률과 광고 경쟁력이 높은 금요일 저녁 또는 주말 시간대에 집중 배치했다.이러한 분위기 속에서 이달 들어 4개 방송사가 잇달아 수목드라마를 편성에 나섰다. tvN '뜨거운 안녕', MBN '보스의 노골적 취향', KBS2 드라마 스페셜 '사운드:트랙', SBS '나인 투 식스' 등이다.수목극을 편성한 배경은 방송사마다 다르다. tvN은 지난 3월 '우주를 줄게' 종영 이후 약 8개월 만에 '뜨거운 안녕'으로 수목극 편성을 재개했다. 당초 금토극으로 편성할 예정이었으나, 보다 다양한 시청층이 드라마를 즐길 수 있도록 하기 위해 수목극으로 이동했다. MBN은 재승인 심사를 앞두고 지난해 10월 '퍼스트레이디' 이후 약 1년 만에 '보스의 노골적 취향'을 수목극에 넣었다.또 KBS2는 매년 선보였던 단막극 프로젝트를 총 8편에 걸쳐 수요일과 목요일에 방송한다. 정규 편성의 부활이라기보다 연례 단막극 프로젝트가 해당 시간대를 활용한 사례라고 볼 수 있다. SBS는 지난 5월 '오늘도 매진했습니다' 종영 이후 약 6개월 만에 수목극 편성 재개했다. 이번 편성 후 경쟁력 있는 작품이 있다면 수목극 시간대를 활용하겠다는 입장을 전하기도 했다.배경은 다르지만 이처럼 4개 방송사가 다시 수목극을 선보인다는 점은 분명 주목할 만하다. 하지만 이를 수목드라마의 진정한 부활이라고 해석하기에는 이르다. 시청자들까지 과거처럼 돌아온 것이 아니기 때문이다.지난 11일 첫 방송된 '뜨거운 안녕'은 1.7%로 출발했다. 다음 날에도 같은 시청률을 기록하면서 제자리걸음에 그쳤다. 같은날 처음으로 시청자들과 만난 '보스의 노골적 취향'은 오히려 하락세를 보였다. 1회는 1.3%로 출발했으나, 2회에는 0.3%포인트 떨어진 1%에 그쳤다.수목극이라는 시간대가 다시 마련됐지만, 이를 지속적인 편성 흐름으로 정착시키려면 결국 작품의 경쟁력과 시청자들의 선택이 뒷받침돼야 한다는 점을 보여주고 있는 셈이다.'사운드:트랙'과 '나인 투 식스'도 넘어야 할 과제가 있다. '사운드:트랙'은 8편의 독립적인 단막극으로 구성돼 있어 하나의 이야기를 이어가는 미니시리즈와 달리 고정 시청층을 형성하는 데 한계가 있을 수 있다. '나인 투 식스' 역시 오피스 로맨스라는 익숙한 장르를 내세운 만큼 기존 로맨스 드라마와 차별화된 매력을 보여줄 수 있을지가 관건이다.다만 '뜨거운 안녕'과 '보스의 노골적 취향'이 아직 방영 초반인 데다 '사운드:트랙'과 '나인 투 식스'는 각각 오는 18일과 25일 첫 방송을 앞두고 있어 수목극 부활의 성패를 단정하기는 이르다. 4개 작품이 향후 시청자들의 선택을 받아 후속 수목극을 방송사의 지속 가능한 편성 시간대로 안착시킬 수 있을지 관심이 쏠린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr