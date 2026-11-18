김우석이 김지원을 향한 팬심을 고백했다./사진=텐아시아DB

배우 김우석이 '닥터X'에서 호흡을 맞춘 선배 김지원을 향한 오랜 팬심을 고백했다.'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.극 중 김지원이 연기한 천재 외과의 계수정을 따르는 '계쌤 바라기' 박태경으로 활약한 김우석은 촬영 전부터 김지원의 작품을 챙겨 보던 팬이었다고 밝혔다. 그는 "'눈물의 여왕', '도시남녀의 사랑법' 등 지원 누나가 출연한 대부분의 작품을 몇 번씩 돌려봤다"며 "두 살 차이밖에 안 나는데 처음 봤을 때는 피해가 될까 봐 말도 못 걸고 '선배님 식사하셨습니까'라며 쭈뼛거렸다"고 회상했다.어색함을 먼저 깨준 건 김지원이었다. 김우석은 "내성적인 누나가 먼저 '편하게 해라, 너랑 똑같은 사람'이라고 말해줘 용기를 낼 수 있었다"며 "태경이로서 수정 선생님을 더 따르기 위해 일부러 다가가 말을 걸다 보니 나중에는 옆 동네 누나처럼 장난도 치며 편해졌다"고 말했다.연기 호흡에 대해서도 깊은 만족감을 표했다. 김우석은 "초반에는 계수정처럼 내가 어떤 행동을 해도 신경 쓰지 않는 시크한 관계로 출발했고, 내가 더 달려들고 닮고 싶어 하는 모습을 보여주려 했다"며 "함께 촬영하면서 현장에서도 한결 편해졌고, 다음에도 꼭 다시 한 작품에서 만나고 싶다"고 바랐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr