사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브

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배우 이병헌이 아내 이민정의 문자 한 통에 맥주를 종류별로 사 오는 다정한 면모를 보였다.17일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '미국집에서 가족 몰래 야식 먹기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 서울 집에서 아들 준후 몰래 즉석떡볶이를 만들어 먹기로 했다. 그는 "사실 제가 준후한테 웬만하면 자기 전에는 뭐 먹고 자지 말라고 늘 얘기했기 때문에 저녁에 뭘 먹다가 걸리면 되게 민망한 상황"이라고 설명했다."야식을 먹는 게 미안하기는 해서 굉장히 비밀리에 진행하려고 한다"던 이민정은 조심스럽게 조리를 시작했다. 하지만 식기류를 꺼내는 과정에서 소음을 냈고, 결국 주방 밖으로 나온 준후에게 들켰다.이민정은 곧바로 아들에게 "즉석떡볶이 끓이는데 넌 치즈 넣어줄까?"라고 제안했다. "지금은 뭐 그렇게 시간이 늦지 않았으니까, 같이 먹어도 된다"며 아들과 함께 야식을 즐기기로 했다.떡볶이를 먹기 전 냉장고를 열어본 이민정은 예상하지 못한 상황에 허탈한 표정을 지었다. 그는 "너무 충격적인 소식. 냉장고에 맥주가 없다"고 말했다. 야식에 곁들일 맥주가 떨어지자 이민정이 찾은 사람은 남편 이병헌이었다.이민정은 휴대전화를 꺼내 이병헌에게 돌아오는 길에 맥주를 사달라는 문자를 보냈다. 이병헌은 아내의 부탁을 잊지 않고 맥주를 종류별로 구매해 귀가했다. 짧은 부탁에도 여러 종류를 챙겨 온 모습에서 아내를 향한 세심함이 드러났다.남편이 건넨 맥주를 받아 든 이민정은 "감사합니다"라고 인사했다. 그러면서 "남편이 무심하게 맥주를 주고 갔다"고 상황을 전했다. 이민정은 캔맥주를 마신 뒤 만족스러운 미소를 지으며 야식을 이어갔다.미국 집에서 촬영한 장면에서는 이병헌과 이민정의 또 다른 일상이 공개됐다. 이번에는 준후와 한편이 된 이민정이 남편 몰래 라면을 먹으려 했다. 준후가 "아빠 내려오면 어떡해?"라고 걱정하자 이민정은 이병헌이 씻고 있다며 안심시켰다.그러나 인기척이 들리면서 모자는 분주해졌다. 준후가 아빠의 시선을 끌러 간 사이 이민정은 라면을 숨길 곳을 찾았다. 곧 "민정아!"라고 부르는 목소리와 함께 이병헌이 주방에 나타났다.이병헌이 "뭐 찍는 거야?"라고 묻자 이민정은 웃으며 "라면 먹으려고"라고 답했다. "한 끼도 제대로 못 먹었어"라는 말도 덧붙였다. 이병헌은 별다른 반응 없이 물을 마신 뒤 다시 올라갔고, 이민정은 라면 조리를 계속했다.이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 슬하에 아들 한 명과 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr