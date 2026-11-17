사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진=유튜브 '촌장엔터테인먼트TV' 캡처

'나는 솔로' 31기 옥순이 영호의 결별 입장문 발표 이후 재결합설을 부인하며 마지막 인사를 전했다.31기 옥순은 지난 자신의 인스타그램에 영호가 공개한 입장문을 언급하며 장문의 글을 올렸다.옥순은 "자고 일어나니 영호님 입장문을 보았냐는 연락이 많이 와 있어 마지막으로 몇 자 적어본다"며 반복되는 해명에 피로감을 느낄 대중을 향해 조심스러운 마음을 전했다.먼저 최근 불거진 커플 사진 유출에 대해 "사진 유출은 온전히 제 실수였고 당일에 직접 만나 사과의 뜻을 전했다"고 밝혔다. 앞서 두 사람의 다정한 모습이 담긴 사진이 공개되면서 재결합설이 불거졌으나 옥순은 의도적으로 공개한 사진이 아니라고 해명한 바 있다.간월재 방문을 두고 제기된 재결합 의혹도 부인했다. 옥순은 "저는 8월부터 대구에 거주하고 있었고 주말에 특별한 일정이 없어 혼자 하이킹을 다녀왔다"며 간월재가 영호의 울산 생활권과도 무관하다고 설명했다. 이어 하이킹 과정을 실시간으로 공유했음에도 재결합을 암시했다는 보도가 나와 당황스러웠다고 털어놨다.옥순은 "저의 평범한 일상이 상대방과 연결되어 해석되고 의미가 부여되는 것까지도 '나는 솔로'에 출연했다면 감수해야 하는 일인지 생각이 많아지기도 했다"며 일상적인 게시물까지 연애 문제와 연결되는 상황에 답답함을 드러냈다.특히 영호에게 재회를 요청한 적이 없다는 점을 강조했다. 옥순은 "여러분들의 예상과는 다르게 제가 영호님을 못 잊고 단 한 번도 재회를 목적으로 연락한 적 없다"며 "당장 제 앞에 놓인 일들을 어떻게 헤쳐 나가야 할지조차 막막했던 시기였기에 연애나 결혼을 생각할 여유는 더더욱 없었다"고 밝혔다.영호와의 관계를 묻는 SNS 질문에 답하지 않았던 이유도 설명했다. 상대방의 상황을 알 수 없는 상태에서 관계를 언급하면 또 다른 기사로 이어질 수 있다고 판단했다는 것. 옥순은 재결합한 것처럼 보이기 위해 답변을 피한 것이 아니며, 앞서 재결합이 아니라고 밝히고 연애 여부를 묻는 질문에도 "일만 한다"고 답했다고 덧붙였다.두 사람을 둘러싼 자극적인 표현에 대해서도 입을 열었다. 옥순은 "저희의 관계가 '퐁퐁'이나 '취집'과 같은 자극적인 단어들로 단정되고 해석되는 과정에서 억울한 마음이 들었던 것도 사실"이라며 그간의 심경을 털어놨다.함께했던 시간에 대한 아쉬움도 전했다. 옥순은 "방송이 시작되고 촬영을 했던 추운 겨울이 지나 따뜻한 봄이 찾아왔을 때 저희에게도 함께 가보고 싶은 곳과 해보고 싶은 일들이 참 많았다"며 여러 루머와 주변의 시선 속에서 서로에게 더 많은 시간을 주지 못한 점이 아쉽다고 밝혔다.이어 "시간이 더 흘러 지금을 돌아보았을 때 서로에게 그저 태평하고 안락했던 어느 시절에 만난 따뜻한 사람으로 기억되었으면 좋겠다"며 "저 역시 지금의 힘든 시간들을 지금껏 그래왔듯 제 자리에서 묵묵히 이겨내 보려 한다"고 전했다.마지막으로 영호에게 "글 올려줘서 고마워. 이전에도 말했지만 인생에서 가장 힘들었던 시기에 그래도 웃을 수 있게 해줘서 고마웠어 잘 지내"라는 인사를 남겼다.앞서 영호는 자신의 SNS를 통해 "저와 옥순님은 헤어졌고 지금도 헤어진 상태다"며 "재회하지 않았고 재회할 생각도 없다"고 밝혔다. 또한 옥순을 향한 무분별한 비난과 악성 루머를 멈춰달라고 당부했다.두 사람은 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO' 31기에 출연해 서로를 최종 선택했으나 방송 종영 이후 결별했다. 이후 커플 사진 공개와 간월재 방문 등을 계기로 재결합설이 제기됐지만 영호와 옥순 모두 재결합 사실을 부인했다.자고 일어나니 영호님 입장문을 보았냐는 연락이 많이 와 있어 마지막으로 몇 자 적어봅니다. 나는 솔로를 시청하시는 분들이나 저희에게 관심을 가져주시는 분들께는 반복되는 이야기들이 피로하게 느껴지지 않을까 조심스럽습니다.먼저, 사진 유출은 온전히 제 실수였고 당일에 직접 만나 사과의 뜻을 전했습니다.간월재에 다녀온 일에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 저는 8월부터 대구에 거주하고 있었고 주말에 특별한 일정이 없어 혼자 하이킹을 다녀왔습니다. 간월재는 영호님의 울산 생활권과도 무관한 곳이며 영호님은 토요일 오전에도 진료를 하고 계십니다. 당시 제가 하이킹하는 모습을 스토리에 시간대별로 실시간 공유했음에도 재결합을 암시하기 위해 게시했다는 내용의 기사가 나와 개인적으로 당황스러웠습니다.저의 평범한 일상이 상대방과 연결되어 해석되고 의미가 부여되는 것까지도 나는 솔로에 출연했다면 감수해야 하는 일인지 생각이 많아지기도 했습니다. 제가 대구에 거주하고 있다는 사실을 모르셨기에 팔공산 갓바위를 다녀왔든 부산 광안리를 다녀왔든 당시의 상황에서는 어떤 장소에 있었더라고 결국 상대방과 연결 지어 해석하셨을 것이라고 생각합니다.저는 영호님이 어떤 마음으로 입장문을 작성했는지, 그 안에 어떤 의미가 담겨 있는지 여러분들처럼 조각내 의미부여하고 싶진 않습니다. 제가 아는 영호님을 생각했을 때 그저 그 글을 통해 마음이 조금이나마 편해졌다면 그것으로 됐다고 생각합니다.여러분의 예상과는 다르게 제가 영호님을 못잊고 단 한 번도 재회를 목적으로 연락한 적 없습니다. 당장 제 앞에 놓인 일들을 어떻게 헤쳐 나가야 할지조차 막막했던 시기였기에 (지금도 여전히) 연애나 결혼을 생각할 여유는 더더욱 없었습니다. 누군가와의 관계를 다시 시작하는 것보다 우선 제 삶을 추스르고 앞으로 나아가는 일이 먼저였기 때문입니다.얼마 전 제가 '무엇이든 물어보세요' 게시글을 올렸을 때도 영호님과의 관계에 대한 질문이 많았습니다. 이에 별다른 답변을 하지 않았던 이유는 상대방이 어떤 상황에 놓여 있는지 알 수 없는 상태에서 제가 관계를 언급하는 것 자체가 또 다른 기사로 이어질 수 있다고 생각했기 때문입니다. 실제로 제가 배고프다고 김을 먹는 일상적인 모습까지 기사화되는 상황이었으니까요. 결코 재결합한 상태인 것처럼 보이기 위해 의도적으로 답변을 피했던 것은 아닙니다. 재결합이 아니라 올리기도 했고 연애중이냐는 질문에 일만 한다 라고 답변한게 부족했나 봅니다.성인인 두 사람이 만나 서로의 일상을 나누고 함께 시간을 보내는 것은 어디까지나 두 사람의 선택입니다. 그럼에도 저희의 관계가 '퐁퐁'이나 '취집'과 같은 자극적인 단어들로 단정되고 해석되는 과정에서 억울한 마음이 들었던 것도 사실입니다.방송이 시작되고 촬영을 했던 추운 겨울이 지나 따뜻한 봄이 찾아왔을 때, 저희에게도 함께 가보고 싶은 곳과 해보고 싶은 일이 참 많았습니다. 하지만 여러 루머와 주변의 시선 속에서 의도치 않게 떨어져 각자의 시간을 보내야 했고 서로에게 더 많은 시간을 선물하지 못했다는 사실은 지금도 아쉬움으로 남습니다.그렇지만 시간이 더 흘러 지금을 돌아보았을 때 서로에게 그저 태평하고 안락했던 어느 시절에 만난 따뜻한 사람으로 기억되었으면 좋겠습니다. 저 역시 지금의 힘든 시간들을 지금껏 그래왔듯 제 자리에서 묵묵히 이겨내 보려 합니다.마지막으로 영호님께글 올려줘서 고마워. 이전에도 말했지만 인생에서 가장 힘들었던 시기에 그래도 웃을 수 있게 해줘서 고마웠어. 잘지내.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr