사진=안재현 유튜브

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배우 안재현이 증량 후 달라진 체격을 공개했다.16일 유튜브 채널 '안재현'에는 '고양이를 품에 안고 싶은 집사의 사심 100% 프로젝트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안재현은 반려묘 안주를 품에 안을 수 있는 옷을 제작하기 위해 지인 디자이너를 만났다. 맞춤옷 제작에 앞서 신체 사이즈를 측정한 그는 어깨너비가 50cm라는 말에 "그것밖에 안 돼? 52cm는 될 줄 알았다"며 아쉬워했다.디자이너는 비교를 위해 마네킹의 어깨를 잰 뒤 "이건 43cm"라고 설명했다. 마네킹보다 자신의 어깨가 7cm 넓다는 사실을 확인한 안재현은 흡족한 반응을 보였다.오랜만에 안재현을 만난 디자이너는 "오랜만에 봐서 당황스러운데, 너무 커졌다. 지금 오히려 보기 좋다"고 칭찬했다. 안재현도 "나도 너무 마음에 들긴 하는데, 가끔 몸이 무겁다"고 달라진 몸에 대한 소감을 밝혔다. 디자이너가 그 정도는 아니라는 반응을 보이자 "왜냐하면 평생 살아온 게 있지 않냐"고 덧붙여 웃음을 안겼다.안재현은 앞서 베드신이 있는 드라마 촬영을 위해 체중을 60kg에서 77kg까지 늘렸다고 밝힌 바 있다. 다만 최근에는 다시 살이 빠졌다고 전했다.옷 제작을 마친 안재현은 물워싱 작업이 남은 상태로 옷을 입고 집에 돌아왔다. 츄르와 장난감으로 안주의 관심을 끈 그는 조심스럽게 반려묘를 옷 안에 넣었다. 안재현은 만족했지만, 안주는 곧바로 품에서 빠져나왔다. 그는 "꿈을 꾸었다"고 아쉬워하면서도 다시 도전에 나섰다.재시도 끝에 안주는 안재현의 품에서 츄르를 먹었다. 안재현은 "엄청 안정적이고, 손이 자유롭다"며 맞춤옷에 만족감을 드러냈다. 또 "바로 만지면 싫어하는데, 옷이 있으니까 불편해하지 않는다"고 안주의 반응을 살폈다.반려묘를 가까이 안게 된 안재현은 "내 품에서 놀아주길 바란 걸 이루었다"며 기뻐했다. 그는 "안주 심장박동 가까이 느낀 거 진짜 오랜만이다. 이렇게 안겨 있는 날은 1년에 한두 번 있을까 말까 한 날"이라고 말했다.한편 모델 출신인 안재현은 과거 활동 초반 외모와 실력에 대한 혹평으로 일을 쉬었다고 고백한 바 있다. 그는 남성 잡지 촬영 후 "너무 못한다고, 너무 못생겼다고"라는 평가를 받고 3개월 동안 일이 끊겼다며, 잡지마다 추구하는 이미지가 달라 이후 여성 잡지 쪽으로 활동 방향을 옮겼다고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr