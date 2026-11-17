사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '롤링썬더'

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개그맨 이선민이 흡연 목격 제보에 1000만원을 내건 뒤 69일째 금연 중이라고 밝혔다.17일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '"누나, 웃길려고 안 해도 돼요.." 홍현희의 자존감은 남편으로부터 온다고?! | 신여성 EP.38'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조혜련은 이선민에게 "요즘 바쁜데 몸 좀 챙기냐"고 물으며 건강을 챙겼다. 그러면서 이경실에게 "언니 얘 담배 끊었다"며 이선민의 금연 소식을 전했다. 담배를 피우는 모습이 적발되면 1000만원을 주기로 했다는 공약도 언급했다.이선민은 지난 9월 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 공개적으로 금연을 선언한 바 있다. 당시 그는 "지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배를 피우는 모습을 목격하고 증거 자료를 찍어 제보하면 현상금 1000만원을 드리겠다"고 약속했다.공약 이후 금연을 이어오고 있다는 이선민은 현재 69일째라고 밝혔다. 대화 중 빨대를 담배처럼 손에 쥔 모습으로 눈길을 끌기도 했다.이경실은 이선민의 말을 곧바로 믿지 않고 "솔직히 얘기해 봐라. 한 번도 안 피웠냐"고 물었다. 이선민은 "한 번도 안 피웠다"고 답하며 공약을 지키고 있다고 강조했다.하지만 이경실은 "안 걸리면 되는 거 아니냐"며 장난 섞인 추궁을 멈추지 않았다. 당황한 이선민은 "제가 진짜 폈다고 하더라도 어떻게 여기서 말씀드리냐. 1000만원 바로 날아가는데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 담배를 피웠다는 고백이 아닌, 현상금이 걸린 상황을 이용한 농담이었다.금연 후 느낀 변화에 대해서도 이야기했다. 이경실이 "끊고 나니까 몸이 달라지지 않냐"고 묻자 이선민은 달라진 점이 있다고 답했다. 그는 "약간 가벼워진 게 느껴진다"며 몸 상태의 변화를 전했고, 혈색도 달라졌다는 이야기를 들었다고 밝혔다.두 사람의 대화를 듣던 조혜련도 자신의 변화를 확인받으려 했다. 조혜련이 "언니 나도 좋아지지 않았냐"고 묻자 이경실은 "너는 옛날부터 좋아졌다. 끊은 지 한참 됐잖아"라고 답했다. 여기에 "너 옛날보다 사람 됐다"는 말을 덧붙이며 특유의 입담으로 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr