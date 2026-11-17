사진 = 정호연 인스타그램

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사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

배우 정호연이 차기 '007' 시리즈 본드걸 후보로 거론되는 가운데 강렬한 드레스 자태를 공개했다.정호연은 최근 자신의 인스타그램에 입술 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정호연은 어깨를 드러낸 블랙 드레스를 입고 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 매끄럽게 넘긴 검은 머리에서 선명한 블루 컬러로 이어지는 긴 헤어스타일이 눈길을 끈다. 화려한 실버 귀걸이와 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 정호연은 옆모습을 드러낸 채 눈을 살짝 감고 포즈를 취하고 있다. 등 뒤로 길게 흘러내린 푸른빛 웨이브 헤어와 어깨 라인이 돋보이는 드레스가 어우러져 우아하면서도 강렬한 매력을 발산한다.또 다른 사진에서 정호연은 작은 장식이 촘촘히 박힌 블랙 롱드레스를 입고 전신을 드러냈다. 깊게 파인 네크라인과 허리부터 발끝까지 이어지는 슬림한 실루엣이 모델 출신다운 늘씬한 비율을 돋보이게 한다. 양팔을 자연스럽게 내린 채 시선을 옆으로 향한 모습에서는 시크한 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 정호연은 두 손을 가지런히 모으고 정면을 응시하고 있다. 반듯하게 정돈된 헤어스타일과 길게 늘어진 귀걸이가 얼굴선을 강조하며 군더더기 없는 포즈가 드레스의 화려한 디자인을 더욱 돋보이게 한다.한편 정호연은 최근 새로운 '007' 시리즈의 본드걸로 어울리는 배우 중 한 명으로 지목돼 화제를 모았다. 미국 패션 매거진 보그는 차세대 본드걸로 어울리는 배우 45명을 소개하며 정호연을 다섯 번째로 언급했다. 넷플릭스 '오징어 게임'과 영화 '호프'에서 보여준 활약을 높이 평가하며 새 작품의 무대가 아시아로 확장된다면 제임스 본드의 파트너로 적합할 것이라고 전망했다.새로운 제임스 본드 역에는 로버트 패틴슨이 발탁된 가운데 정호연이 실제 본드걸로 캐스팅될지는 아직 결정되지 않았다. 보그가 선정한 명단은 제작사의 공식 캐스팅 후보가 아닌 매체 자체의 예상 명단이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr