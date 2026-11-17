전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 유튜브 활동을 재개한 가운데, 성형 의혹이 제기됐다. / 사진=텐아시아DB, 윤성빈 유튜브 채널 캡처

전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 약 7개월 만에 유튜브 활동을 재개했다. / 사진=윤성빈 유튜브 채널 캡처

전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 유튜브 활동을 재개한 가운데, 성형 의혹이 제기됐다. / 사진=윤성빈 유튜브 채널 캡처

전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 약 7개월 만에 유튜브 활동을 재개한 가운데, 달라진 외모를 두고 성형 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼이 눈 성형 여부를 언급하자 윤성빈이 직접 댓글을 남기면서 관심이 쏠렸다.지난 16일 윤성빈의 유튜브 채널 '아이언빈 윤성빈'에는 '삶의 80프로가 운동인 사람의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 지난 4월 2일 이후 약 7개월 만에 공개된 새 콘텐츠다.윤성빈은 "오랜만에 인사드린다. 그동안 유튜브를 어떻게 풀어갈까 생각했다"라고 말문을 열었다. 이어 "제 일상의 80% 이상이 운동이라서 어떤 운동을 하고 스케줄이 어떻게 되는지 영상에 많이 담을 것 같다. 일상을 다양하게 담을 테니 피드백 많이 달라"라며 향후 콘텐츠 방향을 설명했다. 이후 운동에 집중하며 땀을 흘리는 일상을 공개했다.오랜만에 모습을 비춘 윤성빈을 향해 반가움을 표하는 댓글이 이어진 가운데, 일부 누리꾼은 그의 외모 변화에 주목했다. 한 누리꾼이 "형 제발 뭐 하셨는지 알려달라. 잘생겨졌다"라고 묻자 윤성빈은 "쌩유"라고 답했다.눈 성형 의혹을 언급한 댓글에도 직접 반응했다. 한 누리꾼이 "눈 하지 말지"라고 남기자 윤성빈은 "(아)까비"라는 짧은 답글을 달았다. 다만 실제 성형 여부에 대해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.윤성빈은 2018년 평창 동계올림픽 스켈레톤 남자 종목에서 금메달을 획득했다. 은퇴 후에는 넷플릭스 예능 '피지컬: 100'과 '갈 데까지 간다' 등에 출연하며 방송 활동을 이어왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr