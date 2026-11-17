ENA '크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. / 사진제공=KT스튜디오지니

ENA '크래시2 : 분노의 도로'는 교통범죄수사팀의 이야기를 그린다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 이민기와 곽선영이 급발진 의심 사고를 조사하던 중 예상치 못한 진실과 마주한다.17일 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 측은 교통범죄수사팀 T.C.I가 급발진 의심 사고와 관련된 새로운 단서를 발견하는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 지난 16일 첫 방송된 '크래시2'에서는 광역수사대로 자리를 옮긴 T.C.I의 첫 수사가 그려졌다. 여전히 조직 내에서 제대로 대우받지 못하는 팀원들은 첫 사건부터 급발진이 의심되는 교통사고를 맡게 됐다.1화 말미에는 차연호(이민기 분)와 후배 연구원이 탄 차량이 누군가의 조작으로 통제력을 잃는 사건이 발생했다. 결정적인 단서를 확보하려던 두 사람은 차량이 갑자기 폭주하는 상황에 처했고 결국 차가 폭발하는 장면으로 끝났다.이날 공개된 사진에는 불길에 휩싸인 차량을 바라보는 차연호와 민소희(곽선영 분)의 모습이 담겼다. 두 사람은 중요한 증거를 눈앞에서 놓친 채 사고 현장을 지켜보고 있다. 또 다른 사진에서는 민소희와 우동기(이호철 분)가 새롭게 확인한 사실에 당황한 표정을 짓고 있다.사고가 단순한 차량 결함이 아닌 누군가 계획한 살인일 가능성도 제기된다. T.C.I는 새롭게 발견한 단서를 바탕으로 사건에 얽힌 인물들의 관계를 조사할 예정이다.차연호가 다시 운전대를 잡은 모습도 공개됐다. 함께 차에 탄 후배 연구원은 안전벨트를 움켜쥐고, 민소희는 손으로 얼굴을 가리고 있다. 반면 차연호는 침착한 표정으로 운전하고 있어 차량 안에서 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "2회에서는 급발진 의심 사고 이면에 숨겨진 진실의 실마리가 밝혀진다"고 예고했다. 이어 "얽히고설킨 관계를 집요하게 파헤칠 T.C.I의 통쾌한 활약을 지켜봐 달라"고 덧붙였다.'크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr