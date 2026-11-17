사회탐구 스타 강사 이지영이 2027학년도 수능의 정상 시행을 앞두고 수험생들에게 진심 어린 응원을 전했다.이지영은 최근 자신의 인스타그램에 "교육부의 발표대로 2027 수능이 정상 시행됩니다"라며 "우리 수험생들 마무리 학습 잘하고 양심적이고 멋진 모습으로 대학수학능력 시험 잘 보기를 바랍니다"고 했다.이어 "결국 세상이 여러분의 노력을 알아줄 것입니다"며 "세무냥이도 부정행위가 밝혀졌던 것처럼 세상을 함부로 사는 사람들이 언젠가는 그 과오가 드러나게 되어 있다는 믿음으로 세상 시스템 자체가 그렇게 엉망은 아닐 거라는 믿음으로 주어진 수능을 잘 보았으면 좋겠습니다"고 했다.그러면서 "무엇보다 부정행위를 하려는 나쁜 마음을 먹고 있는 사람이 있다면 반드시 양심과 도덕에 따라 그 마음 고쳐 먹고 윤리적으로 행동하길 바랍니다"며 "높은 도덕성은 우리 인간이 미래에도 ai에 의해 대체되지 않고 고유의 인간성을 지켜내는 방법입니다"고 했다.이지영은 "여러분들의 마무리 학습과 좋은 결과를 기대합니다"며 "어른으로서 도와줄 수 있는 게 너무 적어서 미안합니다"고 했다. 그러면서도 "하지만 여러분은 저보다도 더 강한 사람이니까 그래도 잘해낼 거예요"며 "수능 만점 받고 제자모임에서 만나요-너의 지영T"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 수험생들을 향한 장문의 자필 편지가 담겼다. 이지영은 편지에서 지난 1년간 공부에 매진하면서도 불안과 자책에 시달렸을 제자들을 위로하며, 자신을 조금 더 토닥여 달라고 당부했다.특히 "네가 어떤 사람인데 고작 수능 점수로 판단될 수 없는 얼마나 소중한 존재인데"라며 시험 결과와 관계없이 수험생들의 노력을 인정했다. 이어 "너의 겨울이 수능이 끝난 해방감과 성취감을 만끽하는 낭만적인 겨울이길"이라는 바람을 전하고 "하늘이 네 편이야 사랑해"라는 말로 편지를 마무리했다.이를 본 팬들은 "내사랑 지영쌤", "선생님 정말 감사합니다", "많이 흔들렸고 불안했던 제 10대 후반과 20대 초반을 선생님께서 항상 든든하게 지켜주고 계세요", "쌤 저 울어요", "지영쌤 진짜 사랑해요", "저도 선생님 같은 어른이 되고 싶어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 이지영은 지난 16일 자신의 유튜브 채널에 '2027 수능 공정성 확보 관련 교육 당국에 바랍니다'라는 영상을 공개하고 인공지능(AI)과 초소형 전자장비를 활용한 부정행위에 대한 대응책을 촉구했다. 최근 국가시험에서 드러난 AI 부정행위 사건을 언급하며 수능의 공정성을 보장하기 위한 긴급 보안 지침과 시험장 점검이 필요하다고 강조했다.이지영은 당시 수능 연기를 직접 주장하는 것은 아니라고 선을 그으면서도, 최소한의 공정성 확보 조치가 마련되지 않았다면 연기를 포함한 비상 대책까지 준비해야 한다고 요청했다. 그러나 교육부는 수능 연기를 검토하지 않는다는 입장을 밝히고 예정대로 시험을 시행하기로 했다.대신 교육부는 전국 시도 부교육감 회의에서 스마트 안경 등 첨단기기를 이용한 부정행위에 대응하기 위해 수험생 안경 점검과 옷깃, 소매, 단추 등에 대한 관찰을 강화하는 방안을 논의했다. 이에 따라 이지영이 언급한 수능 연기 가능성은 받아들여지지 않았지만, 부정행위 방지를 위한 감독 강화 방안은 논의된 셈이다.이지영은 수능 정상 시행이 결정된 상황에서 수험생들에게 양심적인 시험 응시를 당부하는 한편, 오랜 시간 쌓아온 노력이 정당하게 평가받기를 바라는 마음을 전했다.이지영은 2027학년도 수능을 앞두고 유튜브와 SNS를 통해 시험의 공정성 문제를 제기하고 수험생들을 응원하는 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr