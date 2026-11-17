사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 둘째 임신을 준비하던 중 체중을 늘려야 한다는 조언을 받았다.17일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '난임 임상시험 도전했다가 충격적인 진단에 멘붕 온 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 2주 전 공개한 시험관 시술 브이로그가 채널 최고 조회수인 60만 회를 기록했다며 구독자들에게 많은 메시지를 받았다고 밝혔다. 그중 난임 치료에 보조적인 도움을 주고 싶다는 중앙대학교 권익진 교수의 연락을 받고 직접 상담에 나섰다.황보라는 "제가 솔직히 한약도 먹어봤고, 별의별 것도 병원도 많이 옮겨봤고 해보지 않았냐"며 그동안 임신을 위해 여러 방법을 시도했다고 털어놨다. 그는 "지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 오늘 그 선생님을 만나서 운동 프로그램 처방을 받아보려고 한다"고 방문 이유를 설명했다.상담에서는 평소 운동 습관과 신체 상태를 확인했다. 운동 여부를 묻는 말에 황보라는 "저는 육아하느라 에너지가 없어서 웨이트 안 한다. 에너지가 하나도 없다"고 답했다. "제가 언제 운동을 하냐. 힘들어 죽겠는데"라며 육아와 운동을 병행하기 어려운 상황도 전했다.권 교수는 개인의 몸 상태에 맞는 운동 강도를 찾는 것이 중요하다고 설명했다. 무조건 운동량을 늘리기보다 심박수 등을 확인하며 적절한 강도로 진행해야 한다는 취지였다. 황보라의 심박수를 측정하던 그는 "심박수가 되게 올라가 있다"고 짚었다.황보라가 예상하지 못한 조언은 인바디 검사 후 나왔다. 체지방과 근육량 등 검사 결과를 살펴본 권 교수는 "보라님, 살 엄청 찌셔야 돼요"라고 말했다. 황보라의 BMI 수치는 17.5로, 검사상 저체중에 해당했다. 체중을 늘려야 한다는 설명을 들은 황보라는 놀란 반응을 보였다.식단에 관한 상담도 진행됐다. 권 교수가 설탕과 과일 섭취를 제한하는 식단을 제안하자 황보라는 "뭘 먹고 살아야 되나요?"라고 되물었다. 권 교수는 탄수화물과 단백질, 지방의 섭취 비율을 설명하며 굶지 않는 것이 중요하다고 강조했다.황보라는 상담을 마친 뒤 준비된 프로그램에 따라 가벼운 유산소 운동과 스트레칭을 진행했다. 운동 중에도 심박수 변화를 확인하며 자신의 신체 상태를 살폈다. 그는 "3개월 프로젝트로 앞으로 열심히 해보겠다"며 운동을 이어가겠다는 의지를 드러냈다.한편 황보라는 배우 김용건의 둘째 아들이자, 하정우 동생인 김영훈(차현우) 결혼해 아들 한 명을 두고 있다. 최근에는 둘째를 갖기 위한 시험관 시술 과정을 유튜브로 공개하며 치료 중 겪는 고민과 일상을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr