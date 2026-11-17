배우 김지원이 SBS 드라마 '닥터X'에 함께 출연한 아역배우들에게 깜짝 선물을 건네며 남다른 후배 사랑을 드러냈다.최근 '닥터X'에 출연한 아역배우들의 어머니는 자신의 SNS에 김지원에게 선물을 받은 아이들의 모습이 담긴 영상을 공개했다.그는 "천사 김지원 배우님께 깜짝 선물을 받은 지온이랑 아이샤"라며 "지온이 첫 촬영 날 '오늘 촬영 열심히 하면 줄게'라고 동기부여 팍팍"이라는 글을 게재했다.이어 "열심히 촬영을 마친 후 집에 돌아와 배우님이 준비해주신 깜짝 선물을 언박싱한 후 너무 기뻐하는 아이들"이라며 고마운 마음을 전했다.공개된 영상에는 김지원이 준비한 분홍색 선물 상자를 열어보는 아이들의 모습이 담겼다. 아이들은 커다란 선물 상자에 호기심을 보이며 설레는 표정을 지었다.특히 김지원은 어린 배우들의 촬영 의욕을 북돋우기 위해 직접 선물을 준비한 것으로 전해져 훈훈함을 자아냈다. 촬영장에서 아역배우들의 컨디션까지 세심하게 챙기는 모습도 눈길을 끌었다.아역배우의 어머니는 "매번 촬영 때마다 가장 먼저 아이들의 컨디션 체크, 연기 호흡을 맞출 때도 한없는 배려와 사랑으로 이끌어주신 김지원 배우님"이라며 "엄마도 배우님의 찐팬이 되었어요"라고 밝혔다.그러면서 "아직 더더 나누고 싶은 이야기가 많아요. '닥터X' 하얀마피아의 시대 많은 사랑 부탁드려요"라고 덧붙였다.한편 김지원은 SBS 드라마 '닥터X'에 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr