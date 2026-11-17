그룹 SS501 출신 가수 겸 배우 김현중이 골프 실력을 자랑하며 여유로운 근황을 전했다.김현중은 16일 자신의 SNS에 "류현진 선수의 자선골프대회에 초청받았어요. 뜻깊은 장소에 초대해 주셔서 감사하고 내년에도 멋진 모습 기대합니다. 좋은 사람들과 즐거운 라운딩에 스코어도 대만족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김현중이 참여한 골프 라운딩의 스코어가 담겼다. 김현중은 18홀에서 총 80타를 기록하며 준수한 골프 실력을 뽐냈다.특히 김현중은 전반 9홀에서 6오버파, 후반 9홀에서 2오버파를 기록했다. 후반에는 더욱 안정적인 경기력을 선보이며 만족스러운 성적으로 라운딩을 마무리했다.이번 골프대회는 야구선수 류현진이 주최한 자선 행사로, 김현중은 뜻깊은 취지에 동참하며 특별한 시간을 보냈다. 그는 좋은 사람들과 함께한 라운딩에 만족감을 드러내며 내년 행사에 대한 기대도 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr