사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 마트에서 100만원 넘게 장을 봤다.17일 유튜브 채널 '고소영'에는 '품절주의! 쇼핑퀸 고소영이 코스트코에서 쟁여두는 인생템 (내돈내산, 남편선물)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 장바구니 5개를 준비해 코스트코를 찾았다. 그는 "너무 오랜만에 왔다"며 "예전에는 회원권을 했었다. 1년마다 갱신해야 하는데 상품권이 있으면 들어올 수 있다고 해서 왔다"고 방문하게 된 배경을 설명했다.쇼핑에 앞서 구매할 품목도 정리했다. 고소영은 "생필품, 세제, 키친타월, 청소용품, 먹는 것을 사야 한다"며 매장을 둘러보기 시작했다. 평소 사용하는 생활용품을 고르는가 하면 고기 코너에서는 직접 시식하며 구매할 제품을 살폈다.장동건을 위한 선물도 빠지지 않았다. 제작진이 남편 선물을 언급하자 고소영은 "안 그래도 신랑이 은근히 장 보는 걸 좋아한다"며 함께 방문하는 것도 생각했다고 밝혔다.고소영이 남편을 위해 고른 제품은 1만3000원대 고구마 간식이었다. 그는 "장동건 선물이야"라며 "남편 고구마 좋아해"라고 선택한 이유를 전했다. 고구마튀김과 땅콩이 장동건이 특히 좋아하는 간식이라고도 설명했다. 다른 간식을 살 때도 "신랑 거, 내 거"라며 두 사람의 몫을 각각 챙겼다.생활용품부터 식재료와 간식까지 담으면서 카트는 가득 찼다. 쇼핑을 마치고 계산한 고소영은 "100만원 넘어갔어"라며 지출 금액에 놀랐다. 제작진 역시 "이렇게 긴 영수증 처음 봐요"라며 구매 내역을 확인했다. 고소영이 구입한 상품은 총 43개였다.푸드코트에서 영수증을 살펴보던 고소영은 "고기가 비싸지, 고기"라며 상대적으로 가격이 높았던 품목을 짚었다. 차돌박이는 약 5만원, 시식 후 구매한 척아이롤은 약 9만원이었다. 그는 "시즈닝도 샀고 양파랑 파프리카 넣어서 똑같이 만들어주겠다"며 시식했던 요리를 집에서도 만들어볼 계획을 밝혔다.예상보다 긴 영수증을 받아 든 고소영은 구매한 물건들을 돌아보며 "잘 샀다"고 만족했다. 그러면서 "이제 올해 시장 끝이야"라고 말해 웃음을 자아냈다.장동건을 위해 고른 간식의 후기도 공개됐다. 촬영 후 제작진이 남편의 반응을 묻자 고소영은 문자로 "너무 맛있대. 고구마과자 대성공"이라고 전했다.고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔했다. 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명과 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr