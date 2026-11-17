그룹 어반자카파 조현아가 17kg 감량 이후 한층 날씬해진 몸매와 화려한 미모를 뽐냈다.조현아는 최근 자신의 SNS에 "크리스마스는 나랑 보내야지. 크리스마스 콘서트에서 만나"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조현아는 크리스마스트리 옆에서 포즈를 취하고 있다. 화려한 장식이 달린 트리와 붉은색 벨벳 커튼을 배경으로 연말 분위기를 물씬 풍겼다.특히 조현아는 어깨가 드러나는 골드빛 오프숄더 드레스를 입고 우아한 매력을 발산했다. 몸매를 따라 흐르는 드레스 디자인이 잘록한 허리 라인과 늘씬해진 실루엣을 강조했다. 풍성한 웨이브 헤어스타일과 화사한 메이크업도 눈길을 끌었다.앞서 조현아는 다이어트를 통해 무려 17kg을 감량한 것으로 알려져 화제를 모았다. 체중 감량 이후 확연히 달라진 비주얼로 관심을 받은 그는 이번 사진에서도 갸름한 얼굴선과 군살 없는 몸매를 자랑했다. 특히 몸에 밀착되는 드레스에도 굴욕 없는 자태를 선보이며 다이어트 성공 효과를 실감하게 했다.한편 조현아는 그룹 어반자카파 멤버로 활동 중이며, 크리스마스 콘서트를 통해 팬들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr