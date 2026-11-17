사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브 장원영이 우아한 블랙 드레스 자태와 화려한 비주얼을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "나를 드러내는 용기, 한계 없이 나아가는 힘 불가리 비제로원 Be Bold, Zero Limit, One Icon🖤"이라는 멘트와 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장원영은 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 오프숄더 드레스를 입고 카메라를 바라보고 있다. 브라운 컬러의 긴 머리를 뒤로 묶고 얼굴 양옆에 잔머리를 자연스럽게 늘어뜨려 단아하면서도 세련된 분위기를 연출했다.장원영은 고개를 살짝 기울인 채 양손의 손가락을 교차해 독특한 포즈를 취하고 있다. 길고 가느다란 손가락에 골드 반지를 착용해 포인트를 더했으며 또렷한 눈매와 은은한 핑크빛 메이크업이 인형 같은 이목구비를 더욱 돋보이게 했다. 특히 작은 얼굴과 가녀린 어깨선이 어우러져 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서 '올해의 베스트송'을 포함해 5관왕을 차지했으며 연말에도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr