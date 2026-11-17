사진=한그루 유튜브

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배우 한그루가 입술 필러 시술 후 화면 속 자신의 모습에 충격을 받아 모두 제거했다고 밝혔다.17일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '눈썹부터 입술까지 싹 관리한 날. 내돈내산 뷰티데이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한그루는 휴식기를 이용해 눈썹과 입술 관리에 나섰다. 그는 "우리 지금 뷰티데이다. 쉴 때 바짝 해야 한다. 일주일 시간 있을 때 예약 다 해야 한다"며 바쁜 일상을 전했다.눈썹 반영구 시술을 마친 뒤에는 입술 관리를 받으러 이동했다. 한그루는 "큰맘 먹고 공개하는 거다. 내가 정말 제일 스트레스 많이 받았던 게 입술이다"라며 외모에 관한 고민을 털어놨다.그는 "내가 어릴 때 필러도 해보고 지금 다 녹였다"며 "나는 아랫입술만 원래 항상 통통하고 위에 없어서 위에를 넣어보고 빼보고 별짓을 다 했다"고 밝혔다. 윗입술이 위로 올라오는 모양을 원했지만, 필러를 넣을수록 앞으로 돌출되는 모습이 됐다고 설명했다.반복해서 시술받던 한그루가 생각을 바꾼 계기는 화면 속 자신의 모습이었다. 그는 "계속 넣었다. 내가 내 화면을 보고 충격을 받았다. '입술이 왜 저 모양이야'"라며 "그래서 제거를 다 했다"고 말했다.이후에는 다른 방법을 찾아봤다고. 한그루는 "어떻게 하면 조금 윗입술 선이 좀 위로 올라올 수 있을까 찾다가 여기를 수소문 끝에 발견했다"며 자신이 받은 입술 라인 확장 시술에 만족감을 드러냈다.평소 외모 관리를 하는 이유에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 눈썹 시술 전 마취크림을 바른 채 앉아 있던 한그루는 "'얼굴에 뭘 저렇게 하냐' 하는 사람도 있을 거다. 근데 저도 평소에 일을 안 할 때는 화장을 안 한다"고 밝혔다.민낯으로 자신을 알아본 사람과 반갑게 인사했다가 상처받았던 경험도 전했다. 그는 "생얼인 날 꼭 누군가를 마주친다. 감사하게 알아봐주신다"며 "나는 누가 나 알아봐주면 너무 감사하고 좋다"고 말했다.하지만 기분 좋게 인사를 나눈 뒤 예상하지 못한 댓글을 접했다고. 한그루는 "실컷 인사도 하고 갔는데 댓글에 '생각보다 별로더라'. 그런 거에 얼마나 상처를 받았는지"라고 털어놨다.그는 "성형이나 그런 건 당연히 조심해서 해야 하지만 시술도 그렇고 시행착오도 많았다"며 "민낯에 다녀도 티 안 나게 보완될 수 있는, 보조적으로 할 수 있는 것들은 해놓으면 좋지 않나"라고 자신의 생각을 밝혔다.끝으로 한그루는 "아침에 그냥 일어나서 눈곱만 떼고 애들 데려다주다가 누구를 만나도 너무 욕먹지만 않게끔 그런 마음으로 하는 거니까 나쁘게 생각하지 말아달라"고 당부했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr