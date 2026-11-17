사진=유튜브 '롤링썬더'

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개그우먼 홍현희가 아들에게도 무뚝뚝하게 반응하는 친정어머니를 보며 속상했던 마음을 털어놨다.17일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 개그우먼 홍현희가 출연했다.이날 홍현희는 이경실, 조혜련과 친정어머니에 관한 이야기를 나눴다. 그는 "저희 엄마가 굉장히 무뚝뚝하세요"라며 아들 준범이를 대하는 어머니의 말투에 자신도 모르게 감정이 올라올 때가 있다고 밝혔다.홍현희는 준범이가 할머니를 부르며 말을 걸어도 어머니가 "그래"라고 짧게 답한다며 "내 입장에서는 그게 화가 나는 거야"라고 털어놨다. 아이의 말에 조금 더 다정하게 반응해줬으면 하는 마음이라는 것.그는 "애는 좀 다른 톤에서 예쁘게 키우고 싶어"라며 자신이 바라는 육아 방식을 이야기했다. 그러다 보니 어머니에게 "엄마, 애가 얘기하잖아"라고 말하게 된다며, 손자에게만큼은 따뜻하게 표현해줬으면 하는 바람을 드러냈다.홍현희는 "제 욕심은 또 엄마가 좀 더 따뜻하게, 애한테 말이라도 좀 해줬으면"이라고 솔직하게 말했다. 자신에게 익숙했던 어머니의 무뚝뚝한 모습도 아이를 통해 다시 마주하니 속상하게 느껴진다고 전했다.이를 듣던 이경실은 "지금 네가 엄마가 그러는 걸 이제 받아들여야 돼"라고 조언했다. 홍현희가 "그게 안 되는 거예요"라고 답하자 "평생을 그렇게 사셨는데"라며 오랜 세월 굳어진 표현 방식이 쉽게 달라지기는 어렵다고 짚었다.홍현희는 자신도 어머니를 바꾸려다 스트레스를 받는다고 털어놨다. 그러면서도 친정어머니를 살뜰하게 챙기는 남편 제이쓴에게는 고마움을 표현했다. 그는 "이쓴이한테 너무 고마워요"라며 어머니에게 자주 오시라고 하고 더 챙겨드리려 한다고 전했다.아이를 키우면서 자신의 어린 시절을 돌아보게 된다는 이야기도 나왔다. 홍현희는 "아이를 통해서 내 어린 시절을 자꾸 생각하게 되는 거"라고 말했다. 조혜련이 "그러면서 섭섭해, 엄마한테"라고 하자 홍현희도 "그런 것도 있겠죠"라고 답했다.홍현희는 "저희 유튜브 때도 맨날 엄마 탓하거든요"라며 "제가 정리도 못 한다, 엄마가 내 방을 안 만들어줘서 그렇다"고 이야기하기도 한다고 밝혔다. 그는 "방이 생기려고 할 때쯤 엄마 아빠는 따로 주무시니까 제 방을 쓰시니까, 생각해 보니까 제 방이 한 번도 없었던 거야"라고 회상했다.선배들은 과거의 환경을 탓하다 보면 홍현희 자신이 더 힘들어질 수 있다고 조언했다. 어려웠던 경험 속에서 밝게 살려고 노력한 시간이 지금의 홍현희를 만들었다는 말도 건넸다.대화를 마친 홍현희는 "선배님이랑 만나서 개인적인 얘기를 해서"라며 평소 궁금했던 고민을 나눌 수 있어 좋았다고 밝혔다. 끝으로 "행복하고 감사합니다. 엄마에 대한 치유를 하고 가네요"라고 인사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr