사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

'틈만나면' 배우 고수가 중학생이 된 첫째 아들의 근황을 전했다.17일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 고수와 육성재가 출연해 유재석, 유연석과 함께 경기 용인시 수지구를 찾았다.이날 고수는 매니저 없이 직접 운전해 촬영장에 도착했다. 육성재가 "오늘 직접 운전해서 오셨더라"고 말하자 유연석은 개인 차량을 이용했는지 물었다. 고수가 그렇다고 답하자 유재석도 "매니지먼트 같이 안 왔냐"고 궁금해했다.고수는 "뭐 어떻게 어떻게 하다가 그렇게 됐다"며 구체적인 사정 대신 짧은 답변을 내놨다. 직접 차를 몰고 온 이유를 담담하게 설명하는 모습으로 눈길을 끌었다.이후 출연진이 이동하려던 중 버스를 놓치는 상황이 벌어졌다. 유재석은 "고수 차 타고 가자"고 제안했고, 유연석도 "그래, 형 개인 차 가져왔으니까"라며 거들었다.고수는 망설임 없이 "그럼 미리 시동을 걸어놔야 해"라며 자신의 차량에 시동을 걸었다. 하지만 잠시 뒤 유연석이 앞에 버스가 있다는 사실을 알렸다. 결국 버스로 이동하기로 하면서 고수는 켰던 시동을 다시 꺼 웃음을 자아냈다.이동 중에는 자녀에 관한 이야기도 나왔다. 길거리에서 인사하는 학생들을 본 유재석이 고수에게 아이들에 대해 물었고, 고수는 "첫째가 2013년생"이라고 밝혔다. 첫째 아들은 올해 중학교 1학년으로, 고수는 어느덧 중학생 아들을 둔 아빠가 된 근황을 전했다.게임에서는 진중한 이미지와 다른 승부욕을 드러냈다. 고수는 처음에 "너무 쉬운 거 아니야?"라며 자신감을 보였지만 예상과 달리 실패했다. 아쉬움을 감추지 못한 그는 "마지막 찬스 하나 더 쓰면 안 되나"라며 추가 기회를 요청했다.급기야 "태어나서 이런 죄송함 처음이다"라고 말하며 민망해했다. 게임이 끝난 뒤에도 "미안함이 오래간다. 절대 쉬운 게 아니다"라며 실패의 순간을 돌아봤고, 다음에는 성공하겠다는 의지를 보였다.한편 고수는 2012년 11세 연하의 비연예인과 결혼했다. 이듬해 첫아들을 얻었으며 현재 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr