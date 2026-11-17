사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 장나라가 외모를 지적한 댓글 한마디에 충격을 받았다고 밝혔다.17일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 배우 장나라, 김혜윤이 출연했다.이날 장나라는 김혜윤과 함께 웹예능 '살롱드립'에 출연해 일상과 온라인 댓글에 관한 이야기를 나눴다. 일찍 퇴근하면 무엇을 하느냐는 질문에는 "집안일도 하고 고양이도 본다"며 집에서 보내는 시간을 소개했다.최근에는 휴대전화를 보는 재미에 빠졌다고도 밝혔다. 장나라는 "근데 핸드폰이 너무 재밌어서 큰일이다"라며 게임과 검색, SNS 등을 즐긴다고 전했다. 다만 알고리즘에 자신이 출연한 영상이 등장하면 빠르게 넘긴다고 말했다. 그 이유에 대해서는 "부끄러워서가 아니라 뭔가 안 보고 싶다"고 설명했다.온라인 콘텐츠에 관한 대화를 나누던 장나라는 과거 메이크업 담당자와 함께 실시간 방송 댓글을 확인했던 일을 떠올렸다. 수많은 글 가운데 지금까지도 기억에 남는 댓글이 있다고 밝혔다.그는 "진짜 피라미드 꼭짓점처럼 저를 팍 찌르고 사라지지 않는 댓글이 있었다"고 표현했다. 당시 상황을 설명하다가 웃음을 터뜨린 장나라는 좀처럼 다음 말을 잇지 못했고, 장도연과 김혜윤은 어떤 내용이었는지 궁금해했다.장나라가 공개한 댓글은 "입이 너무 작아서 이상해요"였다. 그는 해당 문장이 "인생에서 되게 충격적이었다"고 털어놨다.노골적으로 자신을 비난하는 말과는 다르게 다가왔다는 설명이다. 장나라는 "입이 너무 작아서 못생겼다거나 재수 없다는 말이었으면 그렇게 꽂히지 않았을 텐데 이 사람의 진심을 느꼈다"고 말했다. 단순히 공격하려는 표현보다 실제로 그렇게 생각해서 남긴 평가처럼 느껴졌다는 것이다.더욱이 당시에는 입술을 실제보다 크게 그리는 오버립 메이크업을 한 상태였다. 장나라는 "사실 이미 오버립으로 그린 거였다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.곁에서 함께 댓글을 본 메이크업 담당자의 반응도 전했다. 담당자는 "언니 신경 쓰지 마세요"라고 장나라를 위로했다. 하지만 말과는 달리 유독 진지한 표정으로 입술을 공들여 그려줬다고 밝혔다. 장나라는 당시 담당자의 모습을 직접 재연하며 현장에 웃음을 더했다.한편 장나라와 김혜윤은 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr