사진 = 28기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 28기 정숙이 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 사건을 강하게 비판했다.28기 정숙은 지난 15일 자신의 인스타그램에 "오늘은 방송 얘기 말고 제 본업 얘기를 해보려고 해요"라며 "저는 10년차 공인회계사예요"라며 장문의 글을 올렸다.정숙은 최근 세무사 시험 수석 합격자의 점수를 두고 현직자들과 지인들에게 문의를 많이 받았다고 밝혔다. 정숙은 "상법이나 다른과목은 100점이 나올 수도 있다고. 하지만 세법 100점은 있을 수 없는 일이고 무조건 AI를 쓴 거라고요"라며 당시 주변 사람들에게 전했던 답변을 공개했다.이어 "그런데 결국 본인이 부정행위를 인정하고 자수했다는 소식이 들려왔네요"라며 논란의 당사자가 실제 부정행위를 시인한 사실을 언급했다.정숙은 자신의 수험 생활을 공개하며 세법 만점이 현실적으로 어렵다고 판단한 이유를 설명했다. 정숙은 "저는 장수생이었어요"라며 세무사 1차 시험에 두 차례 합격했지만 2차 시험에는 응시하지 않았고, 공인회계사 1차 시험에는 세 차례 합격했다고 밝혔다. 특히 공인회계사 2차 시험에서는 다섯 차례 불합격한 끝에 여섯 번째 도전에서 합격했다고 털어놨다.어린 시절부터 공부를 잘했던 편이 아니었다는 정숙은 중학교 수학부터 다시 공부하며 어렵게 자격을 취득했다고 설명했다. 이어 "세법은 매년 개정되고 국세징수법처럼 세세한 내용은 아무리 오래 공부해도 다 외우고 살 수가 없어요. 10년차인 저도 아직 책을 펴 봐야 해요"라며 "그런데 시간이 빠듯한 1차 시험에서 세법 100점이라니요. 있을 수 없는 일이에요"라고 강조했다.정숙은 이번 사건을 두고 "이건 묵묵히 버텨 온 다른 수험생들의 노력을 짓밟는 잔인한 행위라고 생각해요"라며 "현직으로서 너무 속상합니다"라며 분통을 터뜨렸다.현직 회계사와 세무사들에게는 자격을 취득하기 위해 쌓아온 시간이 폄하되지 않기를 바란다는 메시지를 남겼다. 정숙은 "여러분의 자격은 여러분이 쌓아 온 시간의 증거예요"라며 유사한 부정행위가 재발하지 않도록 제도적 보완이 필요하다고 주장했다.수험생들을 향한 응원도 잊지 않았다. 정숙은 "AI가 답을 알려 주는 시대라도 현장에서 고객의 숫자를 책임지는 건 결국 내가 쌓은 실력이에요. 다섯 번 떨어진 저도 결국 해냈어요"라며 "AI 시대일수록 더 정정당당하게"라고 당부했다. 이어 "그렇게 얻은 자격만이 오래도록 여러분을 지켜 줄 거예요"라며 "먼저 이 길을 걸어 본 선배로서 끝까지 응원할게요. 🤍"라고 글을 마무리했다.앞서 '세무냥이'라는 이름으로 알려진 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자 A씨는 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점을 기록했다. 특히 세법학개론에서 만점을 받은 사실이 알려지면서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 제기됐다.당초 의혹을 부인했던 A씨는 법률대리인의 유튜브 채널에 출연해 세무사 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다고 인정했다. 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 생성형 AI를 이용해 답을 구하고 스마트폰으로 확인하는 방식이었다. A씨는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 밝히며 경찰에 자수서를 제출했다.사건 이후 국가자격시험의 관리 체계에도 비판이 이어졌다. 한국산업인력공단은 국가자격시험 전반에 대한 조사에 착수했으며, 정부는 A씨의 시험 무효와 응시 자격 정지 절차를 시작했다. 최근 3~5년간 세무사 최종 합격자의 성적 특이사항을 재점검하고 시험장 내 부정행위 방지 대책도 논의하고 있다.한편 28기 정숙은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 28기에서 인연을 맺은 상철과 재혼해 최근 아들을 출산했다. 28기 정숙은 공인회계사로 활동하며 SNS를 통해 자신의 일상과 전문 분야에 관한 생각을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr