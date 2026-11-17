에스팀이 일본에서 자체 패션 콘텐츠 '캣워크 페스타'를 개최한다. / 사진제공=에스팀

에스팀이 일본에서 자체 패션 콘텐츠 '캣워크 페스타'를 개최한다. 장윤주를 비롯해 한혜진, 이현이 등이 몸담았던 에스팀은 이번 행사를 통해 해외 시장으로 활동 영역을 넓힌다.에스팀은 오는 2027년 1월 10일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마 국립대홀에서 '2027 캣워크 페스타 인 도쿄(2027 K at Walk Festa in Tokyo)'를 개최한다. 2004년 모델 매니지먼트 회사로 출발한 에스팀이 자체 패션 콘텐츠를 해외에서 선보이는 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난 12일에는 장윤주와의 전속계약이 20여 년 만에 만료됐다고 알려졌다.행사는 패션쇼와 뷰티 퍼포먼스, 음악 공연을 하나의 콘셉트로 연결하는 방식으로 진행된다. 개별 무대를 나열하는 대신 각 분야의 콘텐츠를 하나의 흐름으로 구성하고, 관객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련한다.패션 부문에는 에스팀 소속 디자이너 브랜드 올리언스스토어(ORLEANS STORE)와 에러엔와이씨(ERRNYC)가 참여한다. 두 브랜드는 각각의 콘셉트를 반영한 패션쇼를 선보이며, 런웨이에 퍼포먼스를 결합한 무대도 준비하고 있다. K팝 아이돌의 공연도 예정돼 있다. 출연 아티스트는 아직 공개되지 않았으며, 패션쇼와 음악 공연을 연계한 무대를 선보일 계획이다.뷰티 부문에는 메이크업 아티스트 맥티스트(Mactist)가 참여한다. 맥티스트는 맥(M·A·C)의 아시아 최초 글로벌 시니어 아티스트이자 맥 코리아 내셔널 아티스트로 활동한 바 있다. 이번 행사에서는 메이크업 기술과 뷰티 트렌드를 퍼포먼스 형식으로 소개할 예정이다. 이 밖에도 관객들이 패션과 뷰티를 직접 경험할 수 있는 체험 행사가 운영된다. 에스팀은 이번 일본 개최를 시작으로 자체 패션 콘텐츠의 해외 진출을 확대할 방침이다.김소연 에스팀 대표는 "캣워크 페스타는 패션을 중심으로 다양한 분야의 창작자와 브랜드, 콘텐츠를 연결하며 에스팀만의 차별화된 콘텐츠 경쟁력을 쌓아왔다"며 "이번 일본 개최는 자체 콘텐츠의 글로벌 확장을 위한 첫걸음으로, 앞으로도 K-패션을 중심으로 뷰티와 음악 등 다양한 문화 콘텐츠를 결합해 해외 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr